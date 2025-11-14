La antigua plataforma de los 2000, Vine está de regreso con una nueva versión, pues ahora será diVine y busca frenar el contenido de la inteligencia artificial (IA).

Luego de que Jack Dorsey de 48 años de edad, cofundador de Twitter impulsará el lanzado diVine, plataforma renovada y con la que se ha recuperado más de 100 mil vídeos cortos de Vine de 2013 a 2017.

Pues el objetivo de diVine es revivir el formato de videos cortos y originales de seis segundos originales, ya que se centra en el contenido “humano” y con el que quiere frenar el contenido de IA.

Asimismo, se sabe que aún hay entre 150 mil y 200 mil vídeos que han podido recuperar de unos 60 mil creadores antiguos en Vine.

A lo que creadores antiguos en Vine que si lo desean, podrán reclamar los derechos de autor a diVine, en caso de que sigan siendo los propietarios de estos, y tendrán a su disposición de nuevo su perfil antiguo.

La renovada aplicación de Vine, ahora diVine ya está disponible para dispositivos iOS y Android, por lo cual ya puede ser descargada a través de su web oficial.

Vine está de vuelta: ahora es diVine y quiere frenar el contenido de IA (Vine)

diVine tendrá filtros para detectar y frenar el contenido de IA

Ante su llegada, entre los detalles de diVine destaca que la plataforma tendrá filtros para detectar y frenar el contenido de IA.

Por lo que diVine emplea la tecnología desarrollada por The Guardian Project, que verifica si los vídeos han sido grabados realmente desde dispositivos móviles.

Asimismo, diVine permitía nuevas cuentas de usuarios que podrán crear perfiles y subir nuevos contenidos originales y libres de IA en la renovada plataforma.