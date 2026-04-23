Meta anunció que recortará 8 mil empleos, equivalente al 10% de su plantilla, como parte de un ajuste de costos operativos impulsado por Mark Zuckerberg.

El recorte, programado para el 20 de mayo de 2026, afectará áreas como Reality Labs, ventas, operaciones globales y Facebook.

Según la jefa de personal Janelle Gale, la medida incluye el cierre de 6 mil vacantes y busca redirigir recursos hacia inteligencia artificial, donde se invertirán 135 mil millones de dólares en 2026.

Los empleados despedidos del metaverso recibirán indemnización en Estados Unidos.

Mark Zuckerberg recortará 8 mil empleos en Meta

A través de un comunicado, Meta confirmó que planea recortar 8 mil empleos para el 20 de mayo.

De acuerdo con algunos especialistas, este recorte sería el primero de varios despidos que se darían en el año.

La jefa de personal de Meta, Janelle Gale, informó que la medida implica el cierre de 6 mil vacantes que no se han cubierto.

META (Unsplash)

Mediante un memorando, Janelle Gale aseguró que se trata de una medida “desagradable y que confirmarla genera inquietud en todos”.

Aunque señaló que “es la mejor opción dadas las circunstancias”. Además, aseguró que el recorte de personal es parte del:

“Esfuerzo esfuerzo continuo por gestionar la empresa de manera más eficiente y para compensar las demás inversiones que estamos realizando.” Janelle Gale

Las divisiones de Meta que se verán afectadas son:

Reality Labs

Reclutamiento

Ventas

Operaciones globales

Facebook

Ante tal escenario, los empleados de Meta en Estados Unidos que sean despedidos serán indemnizados con 16 semanas de salario, sumadas a las dos que reciben por cada año de antigüedad.

Reportes indican que la razón principal de los recortes en Meta tienen que ver con el aumento del gasto en otras áreas de la compañía.

Incluido el departamento de inteligencia artificial donde se invertirán 135 mil millones de dólares durante todo el 2026.

El recorte de meta es el más importante desde el 2022 y 2023 cuando 21 mil puestos de trabajo fueron eliminados por la compañía.