Humain y Nvidia crearán centros de inteligencia artificial en todo el mundo

A través de un comunicado, Humain y Nvidia revelaron su asociación estratégica con la intención de construir nuevos centros de inteligencia artificial; en dicho comunicado aseguran que estos centros informáticos estarán distribuidos a gran escala en Estados Unidos y a nivel mundial.

“Creo que Arabia Saudí está firmemente encaminada a convertirse en el tercer pilar de la infraestructura global de IA. Nuestro compromiso con el desarrollo de la capacidad informática en EE. UU. garantiza a HUMAIN y a Global AI una posición estratégica. Esta presencia integrada nos proporciona la fuerza y ​​la escala necesarias para impulsar el futuro de la innovación global en IA.” Tareq Amin, Director ejecutivo de HUMAIN

También se reveló que tendrán la estructura más reciente de IA de Nvidia, por lo que planean ofrecer centros de datos y capacidad de cómputo de alta densidad la cual será compatible con cargas de trabajo avanzadas de inteligencia artificial.

Asimismo contará con entrenamiento de modelos a gran escala y operaciones de inferencia seguras con arquitectura externa, aislada de la red, IA NVIDIA con refrigeración líquida y controles integrales de soberanía de datos.

Esto creando una infraestructura a nivel mundial para empresas, sector público y desarrolladores de modelos de IA para su entrenamiento y su inferencia a gran escala, así como la integración de la nube soberana.

De igual modo se dio a conocer que esta alianza entre Humain y Nvidia, también contempla a los modelos Grok de xAI para llevarlos a Arabia Saudita a nivel nacional.

Por lo que se integrará “Grok en HUMAIN ONE para habilitar inteligencia en tiempo real, flujos de trabajo autónomos y copilotos de IA de próxima generación en el gobierno, las empresas y la sociedad.”