Según reportes, Apple prepararía unos AirPods con cámaras para finales del 2027.

Apple buscaría impulsar su presencia en el mercado de los dispositivos con inteligencia artificial con su nuevos AirPods.

El dispositivo llegaría de forma simultánea con el lanzamiento de un iPhone plegable y un modelo por el 20 aniversario del icónico smartphone de Apple.

Así serían los AirPods con cámaras que Apple prepararía para 2027

Los nuevos AirPods serán el primer dispositivo de Apple que se centre en la IA.

De acuerdo con Bloomberg, su nombre clave es B798 y serán similares a los AirPods Pro, aunque con cámaras integradas en los tallos y luces externas que indique que se están enviando datos desde los auriculares a la nube.

Airpods Pro 3 (Apple)

Ahora bien, las cámaras no servirán para tomar foto o video, en realidad funcionarán como sensores que den contexto visual a Siri.

Es decir, que los usuarios podrán hacer consultas sobre su entorno al asistente visual de Apple y este les dará recomendaciones o indicaciones de navegación.

De acuerdo Bloomberg, los AirPods saldrían en 2026, pero al final se retrasaron porque Apple tuvo problemas con su software de inteligencia artificial.

Además de que la compañía de Cupertino desarrolló modelos de IA visual para que identificaran objetos en entornos de los usuarios.

Se trata de la apuesta más fuerte que tiene Apple por su tecnología llamada “Inteligencia Visual” que analiza imágenes y da contexto al instante.

Apple también ha incorporado esa tecnología a su nuevo Siri e iOS 27, además de su aplicación de Cámara.

Airpods Pro 3 (Apple)

Los AirPods son parte de una estrategia de Apple con productos de IA.