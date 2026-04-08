El esperado iPhone plegable de Apple ya tiene fecha de lanzamiento: septiembre de 2026, junto con el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max.

Según filtraciones de Mark Gurman (Bloomberg), el dispositivo tendría un precio superior a los 2 mil dólares (aprox. 34 mil 887 pesos) y un diseño tipo Fold, con pantallas de 5.3 y 7.8 pulgadas al expandirse.

Apple busca competir con Samsung y Huawei, mejorando la durabilidad de la pantalla y adaptando iOS para ofrecer experiencias similares a las del iPad.

Filtran precio del iPhone plegable de Apple

De acuerdo con recientes filtraciones de Mark Gurman, periodista de Bloomberg, el iPhone plegable de Apple tendría un precio de más 2 mil dólares, es decir, 34 mil 887 pesos.

El costo del también llamado “iPhone Fold” buscaría competir con marcas como Samsung o Huawei que tienen dispositivos plegables dentro de su catálogo desde hace años.

Pese a que el precio del iPhone plegable es alto para el consumidor, se espera que el dispositivo impulse el precio medio de venta de Apple.

Contribuyendo así al crecimiento de ingresos para la compañía de Cupertino.

iPhone plegable de Apple (Especial)

Así es el diseño del iPhone plegable de Apple

Vía redes sociales, se reveló también cuál sería el diseño del iPhone plegable de Apple.

El dispositivo sería tipo Fold, ya que se abre como un libro, desplegando una pantalla panorámica en modo horizontal con un tamaño de 5.3 y 7.8 pulgadas al momento de expandirse.

Se sabe que Apple pretende que las apps en su teléfono plegable sean más parecidas a las que se usan en iPad, por ello actualizará el sistema operativo iOS para incluir esas mejoras.

De acuerdo con los especialistas, Apple habría solucionado los problemas de calidad y durabilidad de la pantalla en su celular plegable, los cuales son recurrentes en todos los dispositivos de ese tipo.

Haciendo que el pliegue de la pantalla de su nuevo teléfono sea menos visible.

iPhone plegable de Apple (Especial)

Esta sería la fecha de lanzamiento del iPhone plegable de Apple

El reporte de Mark Gurman, de Bloomberg, indica que el iPhone plegable de Apple tiene como fecha de lanzamiento: septiembre 2026.

Apple presentaría tanto su nuevo iPhone plegable junto con el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max.

Con ello, Mark Gurman desmintió el informe de Nikkei Asia que señalaba que habría un retraso en el lanzamiento del dispositivo por problemas en la fase de pruebas.