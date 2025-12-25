En medio de la polémica generada por Braden Peters alias ‘Clavicular’, quien atropelló a un hombre en presencia de sus amigos y durante una transmisión en vivo, Kick está en la mira.

Y es que la plataforma australiana que permite realizar transmisiones en vivo, lo que la convierte en la competencia directa de Twitch, está actuando en contra de ‘Clavilar’.

Por lo que en SDPnoticias te presentamos al dueño de Kick.

¿Quiénes son los dueños de Kick?

Ed Craven, junto al emprendedor Bijan Tehrani, es uno de los cofundadores de Kick, la plataforma de streaming australiana fundada en 2022 que a diferencia de Twitch, proporciona a los creadores de contenido una mayor parte de los ingresos generados.

Hasta junio de 2023, Kick generaba en promedio 110.000 transmisiones en vivo al día, por lo que actualmente Ed Craven es multimillonario.

Ed Craven (LinkedIn)

¿Qué edad tienen los dueños de Kick?

Ed Craven, dueño de Kick, nació en 1996; sin embargo, se desconoce la fecha exacta de su nacimiento. Actualmente tendría 29 años de edad.

Mientras que Bijan Tehrani nació en 1993 por lo que actualmente tiene 32 años.

Bijan Tehrani , cofundador de Kick (@BijanTehrani / Red Social X)

¿Quiénes son las esposas de los dueños de Kick?

Se desconoce el estado civil de Ed Craven, dueño de Kick, mientras que Bijan Tehrani tiene una relación amorosa con la modelo australiana, Mila Mary, de 24 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Ed Craven y Bijan Tehrani, dueños de Kick?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Ed Craven y Bijan Tehrani, y por tanto su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tienen los dueños de Kick?

Se desconoce si Ed Craven y Bijan Tehrani tienen hijos.

¿Qué estudiaron los dueños de Kick?

Se desconoce el grado de estudios de Ed Craven y Bijan Tehrani, dueños de Kick.

¿En qué han trabajado los dueños de Kick?

Antes de crear Kick, Ed Craven experimentó con juegos de azar en línea en RuneScape.

En 2013 junto al empresario Bijan Tehrani, de 32 años de edad, lanzó un juego de dados en línea basado en criptomonedas.

En 2016, Ed Craven lanzó Easygo, un casino en línea.

En 2017, Ed Craven presentó Stake.com, la empresa de juegos en línea más grande del mundo.

En 2022 cofundó Kick junto a Bijan Tehrani.

Kick expulsa a Braden Peters alias ‘Clavicular’ tras atropello

El pasado 24 de diciembre, Braden Peters alias ‘Clavicular’, streamer de Kick, atropelló a un hombre con su Tesla Cybertruck.

El hecho causó indignación debido a que ‘Clavilar’, de 20 años de edad, no mostró arrepentimiento pese a que sus amigos y seguidores fueron testigos ya que el atropellamiento se vio durante una transmisión en vivo.

En su lugar, el streamer preguntó si había muerto y enseguida deseó que fuera así.

Kick streamer Claviclar (Real Name Braden Peters) runs over a streamsniper that was laying on his Tesla Cybertruck then responds to "Is he dead? Hopefully" pic.twitter.com/QajhuBz2HN — USA Incident Tracker (@incidnt_tracker) December 25, 2025

Por ello, Kick, el streaming australiano que le proporciona más ingreso a ‘Clavilar’, decidió expulsarlo, reportan diversos medios estadounidenses.

Esto porque en las últimas semanas, el también coach para mejor la masculinidad, ha realizado transmisiones de alto riesgo.

Recientemente se dejó ver siendo arrestado junto a sus amigos por un grupo de policías armados.

Lo que ha generado un debate sobre el contenido que la plataforma ayuda a distribuir ya que no tiene control sobre él.