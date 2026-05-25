Se reveló que Apple planea uno de los mayores cambios de pantalla para el iPhone 19.

Pese a que Apple no ha lanzado el iPhone 18 al mercado, la compañía ya prepara el rediseño de la pantalla de sus posteriores dispositivos móviles.

Estos son los cambios de pantalla para el iPhone 19 que planea Apple

De acuerdo con una filtración, el iPhone 19 que se presentaría en 2027 tendrá una pantalla curva en los cuatro bordes.

Esto significa que el panel del iPhone se extenderá hasta los cantos, dándole un efecto de más profundidad al dispositivo mientras se usa o reproduce contenido.

Los cambios que planea Apple en sus pantallas aplicarían para las versiones del iPhone 19 Pro y Pro Max.

Apple planea uno de los mayores cambios de pantalla para el iPhone 19 (Especial)

Pesé a que el iPhone 19 Pro presentará el Face ID bajo su pantalla , el dispositivo contará también con una perforación para su cámara frontal.

Así lo asegura la fuente que filtró la información que ha generado muchas expectativas en el sector de los dispositivos móviles.

Con los cambios que tiene pensado realizar Apple, se espera que otras compañías adopten ese tipo de mejoras en sus pantallas.

Apple siempre ha contado con una estética en la pantalla de los iPhone que ha lanzado al mercado.

No obstante, esta nueva de Apple promete ser una de las más significativas en cuanto al diseño del panel.

Rumores indican que además del iPhone 19 con las mejoras en su pantalla, Apple prepara un modelo especial para el 20 aniversario de su producto insignia.

El iPhone 20 sería una versión más premium con pequeñas diferencias como los sensores bajo la pantalla y sin perforación en para las cámaras.