Reportes indican que el iPhone plegable mantiene su lanzamiento previsto para el mes de septiembre.

El rumor surge del China Securities Journal donde se señala que un proveedor comenzó a suministrar componentes en lotes pequeños para el teléfono plegable de Apple con calendario fijado en el otoño 2026.

iPhone plegable será lanzado en septiembre según lo previsto

El iPhone plegable será lanzado en septiembre junto con el iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max.

Hasta el momento, no hay indicación de retraso por parte de Apple y los proveedores trabajan para cumplir con los tiempos estimados.

Nuevo iPhone plegable (@iBiedES / X)

Aunque los rumores de que tendremos en otoño 2026 el primer iPhone plegable son cada vez más fuertes, algunas versiones mencionan que conforme se llega a la fase final del dispositivo se han presentado fallas técnicas.

Desde mayo pasado, se filtró que el iPhone tenía problemas en su bisagra al no cumplir con los estándares de confiabilidad y largo plazo de Apple.

Otros especialistas en tecnología reportan que el dispositivo plegable, cuya nombre sería “iPhone Ultra”, no llegaría con el iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max.

Lo que haría Apple con su smartphone plegable sería distribuirlo hasta el mes de diciembre 2026, es decir, tres meses después de presentar los nuevos iPhone 18.

Cabe señalar que no es la primera vez que Apple lleva a cabo un lanzamiento escalonado de sus productos.

En 2017, el iPhone X se presentó con el iPhone 8 y el iPhone 8 Plus, sin embargo, su distribución al publico ocurrió hasta noviembre.

Por ahora, se sabe que el iPhone plegable, con un precio estimado de 34 mil 750 pesos contaría con estas características:

Pantalla interna de 7.8 pulgadas

Pantalla externa de 5.2 pulgadas

Chip A20

Módem Apple C2

Botón de encendido con Touc ID

Dos cámaras traseras