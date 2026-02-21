El zoológico de Ichikawa, en Japón, aclara video del mono Punch agredido.

En redes sociales, se hizo viral un clip en el que Punch era maltratado por otro mono mientras intentaba integrarse con la manada, lo que generó indignación entre los usuarios.

Cuidadores del zoológico de Ichikawa aclaran video del mono Punch agredido

Mediante un comunicado publicado este 20 de febrero, los cuidadores del zoológico de Ichikawa aclararon el video donde Punch es “agredido” por otro mono.

El personal confirmó que el video se grabó en la mañana del 19 de febrero durante la hora de la comida y que Punch actuó con normalidad.

De acuerdo con la versión del personal del zoológico, Punch intentó comunicarse con otro mono bebé, sin embargo, este lo evitó.

Punch, mono japonés que adoptó un peluche (Especial)

Esa acción habría sido reprendida por la madre del mono bebé quien regañó a Punch.

“Hemos confirmado que varios videos se han vuelto virales en internet. Cuando Punch se acercó a otro mono bebé de la tropa en un intento de comunicarse, el mono bebé lo evitó. Punch se sentó, aparentemente renunciando a comunicarse con el mono, después de lo cual fue regañado y arrastrado por un mono adulto. El mono adulto que arrastró a Punch es probablemente la madre del mono con el que Punch intentó comunicarse. Probablemente sintió que su bebé estaba molesto con Punch y se molestó, expresando “no seas malo“. Cuidadores del zoológico de Ichikawa

Según explicaron los cuidadores del zoológico, “Punch ha sido regañado por otros monos muchas veces en el pasado”,

No obstante, el valiente mono japonés “ha aprendido a socializar con ellos”.

También se reveló que, aunque Punch corrió a refugiarse con su peluche de orangután tras ser arrastrado, dejó su juguete tiempo después y comenzó a comunicarse con otros monos de la manada.

Punch, mono japonés que adoptó un peluche (Especial)

Punch ha sido regañado, pero ningún mono ha mostrado agresión, asegura zoológico de Ichikawa

Los cuidadores del zoológico de Ichikawa reconocieron que esperaban que se dieran acciones como la que vivió Punch al momento de integrarlo.

No obstante, señalaron que el mono Punch ha sido regañado muchas veces, pero que “ningún mono ha mostrado una agresión seria hacia él”.

Además, el personal del zoológico de Ichikawa, en Japón, destacó la fortaleza de Punch y pidió no sentir lastima por él, sino apoyarlo.

“Mientras Punch es regañado, muestra resiliencia y fortaleza mental. Cuando observe estos comportamientos disciplinarios de otros miembros de la tropa hacia Punch cuando intenta comunicarse con ellos, nos gustaría que apoyara el esfuerzo de Punch en lugar de sentir lástima por él." Cuidadores del zoológico de Ichikawa

Con su comunicado, el zoológico de Ichikawa busca calmar la opinión pública sobre lo que pasa con Punch.

En redes sociales, también circulan videos en los que se ve al mono Punch siendo abrazado por otros monos.

Lo que indicaría que su proceso de integración iría mejorando significativamente.