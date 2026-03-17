Videos del mono Punch con su nueva pareja se vuelven virales

Te contamos sobre los videos del mono Punch con su nueva pareja que ya son virales en redes.
La historia de Punch sigue cautivando al público, ahora el tierno mono japonés fue visto con su novia en el zoológico Ichikawa.
Difunden videos del mono Punch con su nueva pareja
En redes sociales han comenzado a circular videos del mono Punch con su nueva pareja, una monita llamada Momo.
Las grabaciones que circulan muestran al famoso mono japonés interactuando con Momo entre saltos y abrazos, todo en un tono juguetón.
En uno de los clips se ve a Punch corriendo detrás de Momo hasta llegar a las ramas de un árbol.
Con Momo, parece que quedó atrás la solitaria estadía del mono Punch en el zoológico de Ichikawa.
Esto luego de ser rechazado por su madre y verse orillado a tomar a un peluche de orangután de IKEA como mamá sustituta.
Pese a que la adaptación de Punch con la manada ha sido compleja, su relación con Momo parece plantear un escenario positivo para el mono japonés.
Punch y su nueva pareja desatan reacciones en redes sociales
Los usuarios en redes han mostrado reacciones positivas luego de que se revelaran videos de Punch con su nueva pareja.
Muchos internautas que han seguido la historia de Punch celebran que el mono haya encontrado una compañera de juegos y travesura en el zoológico.
Además de ser visto con Momo, Punch ha sido captado siendo acicalado y abrazado por los demás monos de la manada.
Lo que significa que Punch cada vez se integra más con sus compañeros que habitan en el zoológico de Ichikawa en Japón.