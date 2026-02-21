No siempre podemos cambiar lo que nos duele, pero sí encontrar algo que nos sostenga.

Punch es un bebé mono de un zoológico de Tokio que ha enternecido las redes tras ser rechazado por su madre al nacer. Sus videos intentando integrarse a la manada mientras lo empujan y arrastran han roto el corazón de miles de usuarios que por días, han compartido la preocupación por el bienestar del pequeño.

Han surgido ganas de abrazarlo pero también, ha proyectado las heridas más profundas de una sociedad individualista en la que los rechazos sutiles y cotidianos se manifiestan con tanta dureza como la que sobrevive Punch. Esta semana, la ternura y la tristeza del pequeño ha activado al Punch en el fondo de la memoria que comparte sentir exclusión dentro de un sistema que constantemente la promueve mediante etiquetas, un sistema que es competitivo y diario alimenta ideas utilitaristas como estar cerca de quienes pueden ayudarnos o servirnos.

Sus cuidadores decidieron darle a “Lupe”, un chimpancé de peluche que se ha convertido en su figura de apego, abrigo y un lugar seguro para ser refugio. Creo que si la historia de Punch se ha vuelto tan famosa y ha ocupado lugar para memes, preocupaciones, reflexiones y todo tipo de contenido desde video, fotos, animaciones y caricaturas que enternecen es porque en el fondo, resuena en la mayoría el rechazo como síntoma de sociedades que categorizan, etiquetan y discriminan implícitamente al entorno.

Duele por imaginar a un bebé vulnerable rechazado pero también duele porque más de una persona ha sentido que no encaja. Tal vez en su núcleo familiar o en una tribu, en una comunidad, en el trabajo o en la escuela, más de una persona se ha sentido fuera de lugar o ha percibido que la vida le arrastra mientras otros no se preocupan siquiera por el dolor que miran.

La indiferencia o el rechazo, lejos de ser parte de las especies animales, son un paralelismo emocional que nos demuestra cómo es que el cerebro reptiliano o la herencia de instinto vive dentro todos y permanece intacta. Punch proyecta y al mismo tiempo, es mecanismo de evasión emocional.

Hablar de Punch y enternecernos por la noticia parece más sencillo que identificar aquello que duele, aventurarnos a trabajarlo o compartirlo, al menos, lograr encontrarlo. La explicación podría estar también en las neuronas espejo y en la capacidad de sentir lo que otros sienten, aunque sean de distinta especie o podríamos hablar de la inexorable condición humana que le hace humanizar al entorno para explicarlo: humanizar la creación con religiones de un ser humano superior, humanizar animales con la idea de la comprensión existencial del uno mismo y de las relaciones, humanizar la expectativa de familia y de manada y humanizar todo lo que medianamente nos motiva.

Los encargados de Punch consideraron que debía integrarse a una manada de monos de su misma especie, por lo que progresivamente comenzaron a dejarlo con ellos e inclusive, han ayudado a documentar de cerca la vida del pequeño, diciendo que lejos de sentirnos mal, todos los espectadores deberíamos inspirarnos en la resiliencia de Punch, y en su fortaleza.

Punch, junto con su peluche “Lupe” caminando a todos lados como su fiel acompañante también recuerda al apego artificial pero seguro que apoya a los solitarios. Creo que la soledad, como condición natural del ser humano al mismo tiempo que la social, se ha exacerbado y profundizado dentro de comunidades que dejaron de ser tribu y en las que esa rueda mecanizada de la supervivencia laboral, la adicción digital y la mala fama de la intensidad emocional, impide conectar con mayor profundidad. Los vínculos superficiales están bien y de pronto, todos los adictos a la digitalidad recordaron sus propias vulnerabilidades viendo a Punch acurrucarse buscando un abrazo, acariciar un peluche como si fuera la cara de un ser amado, abrazarlo poniéndole frente a quienes le atacan, sin racionalizar la necesidad de alguien que te defienda cuando te sientes pequeño y vulnerable.

Brenee Brown ha hecho de la vulnerabilidad todo un discurso a la autenticidad y una clave para despertar con ella las conexiones que el individualismo nos ha hecho perder. Creo que algunos días, vale la pena sentir al Punch que llevamos dentro. Olvidar la hostilidad de los debates y aprender a callar el bombardeo en la mente que repasa las notas polarizantes que los algoritmos nos muestran. Controlar la adicción a la adrenalina y a la serotonina, detener la necesidad de proyectarnos en las historias, calmar el instinto de humano-salvador y solo permitirnos ser vulnerable, encontrar nuestra “Lupe” de apoyo, real o figurado, y simplemente, permitirnos sentir. Abrazar la posibilidad de autocomponernos, atrevernos a mirar al Punch que los otros llevan dentro para compartirles algo de calor.

Y permitirnos sentir no como consigna de autoayuda sino como acto político. Porque en una época que premia la autosuficiencia como virtud moral y confunde independencia con aislamiento, reconocer la necesidad del otro es casi un gesto de rebeldía. Punch no eligió ser símbolo, pero lo es: de la fragilidad expuesta, del deseo elemental de pertenecer, de la búsqueda instintiva de calor cuando el entorno se vuelve hostil.

Nos conmueve verlo aferrarse a “Lupe” porque en ese gesto mínimo se condensa algo profundamente humano: nadie sobrevive solo. La narrativa meritocrática insiste en que cada quien debe abrirse paso a codazos, integrarse a la manada sin mostrar debilidad, adaptarse sin pedir tregua. Pero Punch no disimula su necesidad. No finge fortaleza. No performa indiferencia. Se abraza a lo que puede y sigue intentando.

Quizá por eso nos toca las entrañas. Porque detrás del enternecimiento hay una pregunta que es un elefante enorme en la habitación: ¿a quién hemos empujado nosotros? ¿En qué momentos hemos sido la manada que arrastra sin mirar atrás? El individualismo rapaz no siempre se manifiesta en actos brutales; a veces vive en la omisión, en el silencio, en la rapidez con la que pasamos al siguiente contenido sin detenernos en el dolor ajeno.

La resiliencia de Punch es inspiradora, sí, pero no debería convertirse en excusa para romantizar la adversidad. La verdadera lección no es celebrar que resista, sino preguntarnos por qué tuvo que hacerlo y cómo somos tan parecidos. En sociedades que se dicen civilizadas, la pertenencia no debería ser un privilegio que se conquista a golpes, sino un punto de partida. Tal vez no somos tan civilizados y por eso Punch nos revela algo que sentimos, tal vez somos cadenas alimenticias normalizadas tras ropa, títulos y empleos sofisticados pero con las mismas dinámicas de muerte al más débil que nombraba Darwin. Los corporativos y gobiernos son junglas enormes con distintos chimpancés autoritarios modernos.

Tal vez la tarea no sea solo encontrar nuestra propia “Lupe”, sino convertirnos también en ese refugio para otros. Suavizar la dureza con la que evaluamos, etiquetamos y descartamos. Recordar que debajo de los discursos, de las posturas ideológicas y de las máscaras digitales, habita siempre algo pequeño que quiere ser aceptado.

Punch seguirá creciendo. Quizá logre integrarse del todo a su manada. Quizá no. Pero mientras tanto, nos ha recordado que la herida del rechazo no es anecdótica sino que es estructural. Y que frente al individualismo que nos fragmenta, el acto más radical puede ser tan sencillo —y tan difícil— como ofrecer y pedir abrazo.