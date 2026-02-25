El mono Punch podría ser enviado a santuario por secuelas de aislamiento en el zoológico de Ichikawa, en Japón.

Aunque Punch ha comenzado a integrarse con la manada, algunas organizaciones aseguran que el mono japonés sufre un trauma.

Piden enviar a Mono Punch a santuario por secuelas de aislamiento

La organización de defensa de animales, PETA, pidió este martes 24 de febrero que Punch sea trasladado a un santuario.

El argumento de PETA es que Punch presenta un trauma, producto del cautiverio y aislamiento tras el rechazo de su madre al nacer.

Mediante un comunicado, el presidente de PETA, Jason Baker, afirmó:

“Como todos los macacos, Punch debería crecer en un grupo familiar unido, aprendiendo habilidades sociales vitales y explorando un hábitat natural rico, y no buscando el consuelo de un juguete en un pozo de cemento.” Jason Baker

Punch, mono japonés (Especial)

Trasladar a Punch a un santuario es “hacer lo correcto”, asegura PETA

En su comunicado, PETA exhortó a “hacer lo correcto” y mandar al mono Punch a un santuario.

La organización fue contundente mencionando que las acciones de Punch con su orangután de juguete que algunos califican de adorable, solo es una vistazo de su trauma.

De acuerdo con PETA, el mono Punch es un primate joven bastante sociable que está lidiando con el aislamiento y la pérdida.

Jason Baker comparó el caso de Punch con el de la famosa hipopótamo tailandesa Moo Dengh, quien se hizo viral en 2024.

PETA mencionó que la fama en internet es pasajera y que solo contribuye a alimentar un círculo vicioso.

En donde los zoológicos crían y exhiben bebés animales para impulsar la venta de boletos .

Dichas acciones, sentenció, solo la terminan pagando los animales de por vida.