El peluche de orangután de IKEA se agotó en México tras volverse viral por la historia de Punch, un mono japonés del zoológico de Ichikawa.

El juguete, perteneciente a la línea DJUNGELSKOG, ganó popularidad luego de que se difundiera que Punch lo utiliza para no sentirse solo.

La demanda creció de forma inesperada, al punto de que el peluche de orangután de IKEA ya no está disponible en tiendas físicas ni en línea y comenzó a revenderse a precios elevados.

Precio en IKEA del peluche de Punch que está agotado en México

El peluche de Punch, de la línea DJUNGELSKOG de IKEA, tiene un precio de 299 pesos.

Sin embargo, el peluche de orangután que usa Punch para no sentirse solo, hoy en día se encuentra agotado en México.

El peluche de Punch se agota en IKEA: este es su precio (Especial)

En IKEA, el peluche de Punch aparece “sin disponibilidad” tanto en tiendas físicas como en compras en línea.

No obstante, se espera que en IKEA México vuelvan a resurtir peluches de orangután próximamente.

De acuerdo con algunos reportes, en plataformas digitales como Amazon el peluche favorito de Punch se revende hasta en mil 500 pesos.

Es tanta al euforia que ha provocado Punch con su peluche, que muchos quieren su propio juguete.

Peluche de Punch fue un meme viral en México

En México, el peluche de IKEA tiene su propia historia en redes sociales, previo al fenómeno que ha generado el mono japonés Punch.

Dicho orangután de juguete se hizo un meme en redes sociales y muchos usuarios la bautizaron como “Lupe”.

Los memes eran protagonizados por “Lupe” y “Joakin”, donde ambos changuitos tenían una conversación.

Joakin contaba diferentes situaciones a Lupe y ella le respondía “ajá” y “ay no”.

Los memes de Lupe se hicieron bastante populares, ya que se usaron para diferentes contextos graciosos.