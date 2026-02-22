Punch, el mono japonés viral ha comenzado a integrarse a su grupo en el zoológico de Ichikawa, acorde con videos.
Todo parece indicar que la manada de monos poco a poco ha ido aceptando a Punch, el mono que se hizo viral por adoptar un peluche tras ser rechazado por su madre al nacer.
Revelan que Punch, mono japonés, se integra a su grupo en el zoológico
En redes sociales, se difundieron videos en los que se ve a Punch integrándose con su grupo en el zoológico de Ichikawa, en Japón.
Las grabaciones muestran a Punch siendo abrazado por otros monos de su edad y estableciendo vínculos con algunos adultos, por lo que la aceptación de la manada ha tranquilizado a sus fans.
Además de que es una excelente señal, debido a que el contacto con otros monos es fundamental para su desarrollo.
No obstante, el proceso de integración de Punch comenzó hace un mes y no ha sido sencillo.
En especial porque circuló un clip en el que Punch era presuntamente “agredido” por otro mono, lo que generó indignación en redes.
Ante tal situación, los cuidadores del zoológico de Ichikawa aclararon que Punch fue “regañado” y que ningún mono ha mostrado agresión hacia él.
Por lo que hizo un llamado a los asistentes del zoológico y fans de redes de Punch para que no sintieran lástima por él, sino que lo apoyaran.
Punch, el querido mono japonés, no deja de proteger a su peluche de orangután
Otra de las imágenes que han circulado sobre el mono japonés Punch es su relación con su peluche de orangután de IKEA que le dieron.
Punch continúa protegiendo a su “madre sustituta” de los monos adultos.
Por momentos, se ve a Punch sobre su peluche o arrastrándolo con la intención de tenerlo cerca de él.
Dicha escena ha generado más apoyo hacia Punch en redes sociales.