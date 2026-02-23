El mono Punch encuentra amigo que ya no se separa de él en zoológico de Ichikawa, en Japón.
De forma gradual, Punch comienza a establecer vínculos con otros monos, aunque sigue apegado a su peluche de orangután de IKEA.
Reportan que el mono Punch encontró amigo que ya no se separa de él
En redes sociales, se difundió que el mono Punch encontró un amigo en el zoológico.
Se trata de un macaco adulto que ahora actúa como una especie de guardaespaldas para Punch.
Mediante redes, se publicaron imágenes y videos en los que se ve el vínculo de Punch con su amigo, quien lo ayuda a escalar rocas.
Igualmente, el protector de Punch lo abraza ante cualquier situación.
De acuerdo con los expertos del zoológico de Ichikawa, el vínculo de Punch y su amigo es algo positivo.
Esto porque se trata de una señal de aceptación hacia Punch, lo que es importante porque el contacto con otros monos es fundamental para su desarrollo luego de ser rechazado al nacer.
Con ello, los fans de Punch se sienten un poco más tranquilos, después de que se difundieran imágenes en las que Punch era “agredido” por otros monos.
Sin embargo, los cuidadores del zoológico de Ichikawa en Japón han aclarado que Punch fue “regañado” y que ningún mono ha mostrado agresión hacia él.
Por lo que se pidió a los seguidores de Punch que no se alarmaran, ya que esos comportamientos hacia él eran parte de su proceso de adaptación que tenía que vivir.