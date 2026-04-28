La NASA reveló que la rotación de la Tierra es más lenta y los días podrían durar 25 horas dentro de 200 millones de años por la gravedad de la Luna.

El cambio en la duración de los días será gradual a través de los años y el cambio no se va apercibir en las generaciones actuales.

La Tierra gira más lento y los días podrían durar 25 horas: NASA

La rotación de la Tierra se ha vuelto más lenta debido a gravedad de la Luna, pues crea mareas que actúan como freno y provocan que la energía del planeta se transfiera al satélite natural, generando que se aleje.

Por este proceso se estima que los días de la Tierra aumentan 1.7 milisegundos por siglo, lo que con el paso del tiempo ha desembocado en cambios en la duración del día.

La Tierra vista desde la misión Artemis II (2026). Foto: NASA.

Por ejemplo, hace 600 millones de años, un día en la Tierra duraba 21 horas y actualmente dura 23 horas, 56 minutos y 4 segundos , lo cual varía según agentes geofísicos.

Otros factores influyen en la ralentización de la Tierra

El día durará 25 horas dentro de más de 200 millones de años y la gravedad de la Luna no es el único factor.

La NASA menciona que cambios en la distribución de masas sobre la Tierra, como glaciares o movimientos tectónicos, también influyen en la velocidad de la rotación.

Aunque el aumento de milisegundos no es perceptible para la rutina humana , este fenómeno es importante para las nuevas tecnologías que se apoyan en relojes y sincronización de alta precisión.