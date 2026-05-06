Un grupo internacional de investigadores podría estar a las puertas de cambiar la conformación del Sistema Solar, al señalar que existe algo “masivo” detrás de Neptuno.

Según un análisis estadístico, existe un objeto masivo más allá de Neptuno, el cual incluso se ha especulado que podría ser un nuevo planeta.

Neptuno (Unsplash)

Neptuno estaría ocultando el objeto masivo de los telescopios terrestres

De acuerdo con The Astrophysical Journal Letters, este objeto masivo estaría más allá de la órbita de Neptuno; el mismo planeta impediría verlo directamente.

Por ello, la evidencia de su existencia no proviene de un análisis directo, sino del comportamiento inusual de los objetos en el Cinturón de Kuiper.

Según su análisis, los elementos que conforman el Cinturón muestran una alineación y una inclinación que no va acorde a los modelos estadísticos.

Pues parece que se mueven de manera “bastante ordenada”, como si una fuerza externa estuviera ejerciendo un influjo sobre ellos.

De hecho, se menciona que es parecido a lo que sucedió con el mismo descubrimiento de Neptuno, el cual se dio debido a las anomalías alrededor de Urano cuando aún no se tenía la tecnología para poder ver más allá del planeta.

Neptuno (NASA)

¿El objeto masivo detrás de Neptuno es un planeta?

Aunque no ha sido clasificado como tal, existe mucha expectativa en la comunidad científica de que el objeto masivo detrás de Neptuno sea el “Planeta 9″, al grado que ya se planean nuevas pruebas.

Se planea usar el Observatorio Vera C. Rubin en Chile para tener una posible imagen del planeta detrás de Neptuno, debido a que su cámara es de última generación.

Asimismo, se están rastreando señales infrarrojas mediante telescopios como el James Webb, buscando puntos que coincidan con las predicciones matemáticas

De confirmarse, este sería el primer planeta localizado dentro del Sistema Solar en más de 180 años, marcando un hito en la astronomía moderna.

Además, a diferencia de Plutón, tendría el tamaño necesario para ser considerado un planeta mayor y no un planetoide como el antiguo “Planeta 9″.