Desde hace siglos, la ciencia ha manejado al espacio exterior como un gran vacío; sin embargo, una nueva hipótesis sugiere que este es en realidad un fluido viscoso.

Esta versión señala que más que haber una ausencia perpetua, el espacio exterior funciona más como un fluido parecido a la miel o la brea, de ahí su constante expansión.

¿Por qué el espacio sería un fluido viscoso?

De acuerdo con Muhammad Ghulam Khuwajah Khan, investigador del Instituto Indio de Tecnología de Jodhpur, la resistencia del espacio a la expansión es parecida a la de un fluido viscoso.

Conclusión a la que llegó luego de revisar estudios que aseguran que las galaxias se están alejando a velocidades diferentes las unas de las otras en el espacio.

Espacio exterior (Aldebaran S / Unsplash )

Esto discrepa completamente del modelo tradicional, el cual se basa en la uniformidad de los astros derivado del influjo de la materia oscura en el espacio.

Así, el investigador hindú señala que en lugar de vacío, el espacio cuenta con “fonones espaciales”, vibraciones longitudinales del propio tejido del espacio.

Estas vibraciones estarían actuando con la materia oscura, generando presión, lo cual estaría ralentizando la expansión del universo y explicaría la discrepancia en velocidades de las galaxias.

No elimina la idea de la fuerza expansiva de la materia oscura, simplemente introduce un elemento, como una especie de obstáculo, que le está afectando.

La hipótesis del espacio como fluido viscoso no ha sido confirmada

Si bien la hipótesis de Muhammad Ghulam Khuwajah Khan sobre el espacio como fluido viscoso suena interesante, está no ha sido confirmada.

En general, la comunidad científica tiene sus dudas acerca de aceptar la idea del espacio como fluido viscoso, pues representa una ruptura radical en los modelos actuales .

Espacio exterior ( Aldebaran S / Unsplash )

Además, otros investigadores señalan que el estudio de Muhammad Ghulam Khuwajah Khan no señala exactamente si esta viscosidad en realidad es propia del espacio.

Ya que cabe la posibilidad de que solo sea un problema de medición de las herramientas actuales; es decir, un error debido a la falta de tecnología adecuada.