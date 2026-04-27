Prepárate para los eventos astronómicos de mayo 2026 en México; la Luna Azul y Luna de Flores se podrán ver en el mes.

El cielo nocturno de mayo brindará diversos eventos astronómicos. Aquí el calendario de lo que habrá:

Luna de Flores: 1 de mayo

Lluvia de estrellas Eta Acuáridas: 5 y 6 de mayo

Luna cuarto menguante: 9 de mayo

Luna nueva: 16 de mayo

Día sin sombra: 17 y 18 de mayo

Conjunción Luna y Venus: 19 de mayo

Luna cuarto creciente: 23 de mayo

Luna azul: 31 de mayo

Eventos astronómicos de mayo 2026 en México: Luna de Flores

El 1 de mayo 2026 arrancan los eventos astronómicos con la Luna de Flores. Se trata de la primera de los lunas llenas que habrá durante el mes.

La Luna de Flores se llama así porque mayo se relaciona con la abundancia de flores en el hemisferio norte.

Luna de Flores (Unsplash)

Eventos astronómicos de mayo 2026 en México: Lluvia de estrellas Eta Acuáridas

La lluvia de estrellas Eta Acuáridas podrá observarse durante la madrugada del 5 y 6 de mayo.

El fenómeno ocurre gracias a los restos del cometa Halley, con una tasa de entre 30 y 60 meteoros.

Lluvia de estrellas Eta Acuáridas (Олег Мороз / Unsplash)

Eventos astronómicos de mayo 2026 en México: Luna cuarto menguante

El 9 de mayo como parte de los eventos astronómicos de mayo 2026 se dará la fase Luna cuarto menguante.

Durante este fenómeno, la superficie lunar disminuye progresivamente hasta el 50%.

Luna en cuarto menguante (Unsplash)

Eventos astronómicos de mayo 2026 en México: Luna nueva

Para el 16 de mayo, se dará la Luna nueva, evento en donde nuestro satélite se alinea entre la Tierra y el Sol.

Lo que provoca que la cara iluminada de la Luna queda opuesta a la Tierra.

Luna Nueva (Unsplash)

Eventos astronómicos de mayo 2026 en México: Día sin sombra

El Día sin sombra es un fenómeno que se da cuando el Sol se sitúa en el punto más alto en el cielo, colocándose en posición vertical sobre algunas regiones.

Eso genera que los objetos que están de forma perpendicular al suelo proyecten una sombra mínima, incluso algunos dan la apariencia de no proyectarla por unos minutos.

El Día sin sombra será en estas fechas:

CDMX: 17 y 18 de mayo

Centro de México: entre el 19 y 23 de mayo

Sureste México: entre el 19 y 23 de mayo

Día sin sombra (Unsplash)

Eventos astronómicos de mayo 2026 en México: Conjunción Luna y Venus

La conjunción Luna y Venus será el 19 de mayo en la constelación de Tauro.

El evento astronómico será visible sin equipo especial después del atardecer.

Venus (Zoltan Tasi / Unsplash)

Eventos astronómicos de mayo 2026 en México: Luna cuarto creciente

La Luna en cuarto creciente es cuando se aprecia iluminada la mitad derecha de la luna.

Dicho evento astronómico será el 23 de mayo.

Luna cuarto creciente (Michael / Unsplash )

Eventos astronómicos de mayo 2026 en México: Luna azul

El calendario de eventos astronómicos en México termina el 31 de mayo.

La Luna azul se llama así, no porque nuestro satélite se tiña de ese color, en realidad se refiere a que es la segunda luna llena del mes.