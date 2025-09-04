La ex alcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México (CDMX), Sandra Cuevas, lanzó una amenaza durante una transmisión en vivo en TikTok dirigida al periodista Carlos Jiménez, conocido como ‘C4 Jiménez’.

Tras diversas publicaciones del periodista en su cuenta de X y los reportes presentados en su programa C4EnAlerta sobre la rodada que organizó la ex funcionaria el pasado domingo 31 de agosto de 2025 en la CDMX, Sandra Cuevas, visiblemente molesta, exigió durante la transmisión:

“Ya Jiménez, déjame en paz, ya bájale de huevos. Te lo digo”.

Sandra Cuevas a C4 Jiménez: “No le debo nada a nadie”

Mientras comía en un restaurante, la ex alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, afirmó que no enfrenta rechazo ciudadano en las calles y que, por el contrario, suele ser bien recibida en los hogares, pues aseguró que “no le debe nada a nadie”.

En transmisión en vivo, Cuevas reconoció que las publicaciones del periodista C4 Jiménez “le enojan”, aunque insistió en que mantiene respaldo de la gente.

“A mí la gente me conoce y cuando salgo a la calle… a mí la gente no me abuchea. Habrá a lo mejor uno que otro que sí, me miente (sic) la madre, me diga algo, me ofenda, pero la mayoría cuando yo salgo, a mí me recibe, me reciben bien, me reciben en sus casas. Y puedo dar la cara porque no le debo nada a nadie y tampoco le pido nada a nadie”, declaró.

Incluso, sostuvo que no le preocupa el uso de cuentas falsas para atacarla en redes sociales.

Durante su programa, el periodista reprochó que la ex funcionaria no se sensibilizara con el caso de Emmanuel, el joven de 21 años que murió por la rodada de Sandra Cuevas.

“Un joven que murió por su rodada, un joven que murió por su evento, mientras usted estaba bailando, mientras usted estaba festejando”, acusó Carlos Jiménez.

C4 Jiménez responde a Sandra Cuevas: “De amenazas y de churpias como usted yo vivo todos los días”

Tras exhibir el fragmento de una entrevista realizada a la madre del joven que murió atropellado en la rodada de Sandra Cuevas, a quien la mujer acusó de querer evadir su responsabilidad, C4 Jiménez respondió la amenaza de la ex alcaldesa de Cuauhtémoc.

“¿Qué podemos esperar de una mujer como esta? ¿Qué podemos esperar de una señora como esa?“, dijo el periodista.

C4 Jiménez pidió a Sandra Cuevas no querer asustarlo y dijo que las amenazas de la ex alcaldesa “le dan risa”.

El conductor de C4EnAlerta reveló que, incluso, Sandra Cuevas amagó con revelar “con quien se acuesta” y decir “quién le paga” para que deje de hacer publicaciones en su contra.

“Señora, de amenazas y de churpias como usted, yo vivo todos los días”, remató el periodista en su programa en Multimedios.