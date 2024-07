Hello Kitty ha sido tendencia últimamente debido a las declaraciones de Jill Cook, directiva de Sanrio, quien señaló que no se trata de un gato, sino de una niña.

Algo que a mucha gente no le hace sentido, pues hasta en el nombre Hello Kitty hace referencia a un felino, a pesar de lo que dice la gente de Sanrio.

No obstante, la compañía mantiene su postura, afirmando que se trata de una niña pequeña, que se llama Kitty White, vive en Londres y pesa tres manzanas.

Pero, ¿en realidad la “mascota” de Sanrio no es un gato? Aquí te explicaremos un poco a lo que se refiere Jill Cook en su afirmación.

Hello Kitty (Sario)

¿Qué animal es Hello Kitty?

Hello Kitty no es un gato, pero tampoco una humana; es una combinación de ambos. No te espantes, no es una quimera, se trata de un animal antropomorfizado.

¿Esto que significa? Que aunque tenga apariencia de gato, Hello Kitty no tiene los rasgos de personalidad de este, pues se comporta como una humana.

Es decir, tiene:

Opiniones propias

Gustos

Personalidad definida

En series animadas se comunica hablando en lugar de maullar

Camina en dos patas

Todo esto, más otros rasgos que menciona Sanrio, son cualidades de un ser humano que no se le pueden señalar a un gato como tal u otro animal.

Lo que quiere mostrar Sanrio no es negar que Hello Kitty tenga apariencia de gato, sino que no se comporta como uno de estos animales .

Que a pesar de su apariencia, todos elementos característicos son humanos.

Esto es lo que quiere dar a entender la compañía japonesa, al señalar que está mal decir que Hello Kitty es un gato.

Hello Kitty (Sario)

Ya se sabía que Hello Kitty no es un gato

Algo curioso es que exactamente hace 10 años surgió la misma polémica, cuando la propia sede de Sanrio en Japón y la creadora de Hello Kitty mencionaron que no era un gato.

Esto luego de que se publicara el estudio “Pink Globalization: Hello Kitty’s Trek Across de Pacific”, de Christine R. Yano, antropóloga de la Universidad de Hawaii.

Dicha investigación señalaba al personaje como un gato, cosa que corrigieron Sanrio y Yuko Shimizu en un comunicado, mencionando lo mismo que Jill Cook en este 2024.

En ese momento se dio un largo debate que incluyo al propio Snoopy, que en su cuenta oficial de X declaró que él sí era un perro, a manera de broma.

Tal parece que muchos olvidaron este detalle o simplemente desconocían que esta ya era una discusión bastante vieja sobre Hello Kitty.

Hello Kitty (Especial)

Con información de Sanrio