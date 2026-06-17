La muerte del creador de contenido argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, sigue generando conmoción tras el choque de helicópteros ocurrido en Río de Janeiro, Brasil.

En medio de las investigaciones sobre el accidente aéreo, Ricardo Prim, padre del influencer, puso en duda la hipótesis oficial y afirmó que no cree que se haya tratado de un hecho accidental.

“No se sabe si fue un accidente o un atentado. Yo no conocía al cantante norteamericano que estuvo con él, Oliver Tree, pero me hacen llegar muchos datos y yo creo que no fue un accidente. Para mí fue un atentado”. Ricardo Prim, padre de Gaspi

Sus declaraciones cobraron relevancia en redes sociales luego de que asegurara que, desde su perspectiva, la tragedia donde también murió Oliver Tree pudo haber sido un atentado.

Gaspi con su padre, Ricardo Héctor Prim (Ricardo Héctor Prim / Facebook)

La teoría que alimenta el debate en redes sobre presunto atentado contra Gaspi y Oliver Tree

Tras las declaraciones de Ricardo Prim, las redes sociales volvieron a impulsar diversas teorías sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Gaspi y del músico estadounidense Oliver Tree.

Usuarios, influencers y creadores de contenido han cuestionado la versión preliminar del accidente aéreo.

Una de las versiones más difundidas sostiene que ambos trabajaban en un supuesto documental relacionado con el caso de Jeffrey Epstein , el financiero estadounidense cuyo historial de delitos sexuales continúa generando controversia internacional años después de su muerte.

Según publicaciones compartidas en plataformas digitales, el proyecto audiovisual presuntamente abordaría información sobre figuras influyentes mencionadas en investigaciones vinculadas a Epstein.

Los promotores de esta teoría también señalan que Oliver Tree desarrollaba gran parte de sus proyectos como artista independiente, situación que, según estas versiones, le habría permitido abordar contenidos sensibles sin restricciones externas.

A partir de esa premisa, algunos usuarios sostienen que el cantante y Gaspi podrían haberse convertido en personajes incómodos para determinados sectores de poder.

Las especulaciones crecieron después de que Ricardo Prim declarara que, en su opinión, la tragedia pudo haber sido un atentado.

Esta es la última foto de Oliver Tree junto a Gaspi en Río de Janeiro, Brasil (@getter / Instagram)

Sus palabras fueron retomadas por cuentas dedicadas a difundir hipótesis alternativas sobre el accidente.

Mientras tanto, las autoridades brasileñas mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las causas de la colisión entre helicópteros.

El duelo de Ricardo Prim tras la muerte de Gaspi

Mientras las autoridades brasileñas continúan las investigaciones, el padre de Gaspi enfrenta el duelo desde Puerto Madryn, Argentina, donde ha recibido numerosas muestras de apoyo.

El padre del creador relató que la noticia lo sorprendió durante el domingo y reconoció que aún le resulta difícil comprender lo ocurrido.

Desde la librería donde trabaja, explicó que vecinos, seguidores y conocidos se acercan constantemente para expresar condolencias y dejar flores en memoria del influencer.

En redes sociales también compartió una imagen de su teléfono celular con una fotografía junto a Gaspi cuando era niño.

La publicación fue acompañada por el mensaje “Gaspi, te quiero siempre”, frase que rápidamente generó reacciones entre seguidores y usuarios.

Gaspi con su padre, Ricardo Héctor Prim (Ricardo Héctor Prim / Facebook)

Prim también destacó el compromiso profesional de su hijo, a quien describió como una persona detallista y dedicada en cada proyecto audiovisual.