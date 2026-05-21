La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) dio a conocer que el próximo martes 26 de mayo revelará detalles de la construcción de una base lunar.

En una conferencia de prensa de alto nivel, donde se tendrá a varios expertos en la materia desde la sede de la NASA en Washington para hablar de su proyecto de innovación y la exploración lunar con la llamada Moon Base.

“La base lunar servirá como un hábitat lunar para la exploración y la ciencia de larga duración. Las misiones robóticas trabajarán junto a los astronautas para estudiar la Luna y ayudarnos a prepararnos para futuras misiones a Marte”. NASA

¿A qué hora y dónde ver la conferencia de la NASA sobre la construcción de una base lunar?

La conferencia de la NASA con los detalles de la construcción de una base lunar será este 26 de mayo a las 2:00 pm hora local, por lo que en México será al medio día.

Tendrá transmisión en vivo en la plataforma oficial de la NASA+, en el canal de YouTube de la agencia y en sus redes sociales.

¿Quiénes serán los expertos en la conferencia de la NASA sobre la construcción de una base lunar?

Por ahora la NASA reveló a tres participantes expertos en la conferencia con los detalles de la construcción de una base lunar, los cuales serán:

Jared Isaacman, administrador de la NASA

Lori Glaze, administradora asociada interina y directora de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración

Carlos García-Galán, ejecutivo del programa, Moon Base

Durante la conferencia de la NASA con los detalles de la construcción de una base lunar, se precisó que se tendrá actividad de preguntas y respuestas para más precisiones sobre el proyecto.