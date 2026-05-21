Carlos García-Galán será parte del siguiente paso histórico que dará la NASA y que involucra a La Luna. El ingeniero aeroespacial es el Director Ejecutivo del Programa de la Base Lunar.

Este proyecto, que forma parte del Programa Artemis, busca establecer el primer asentamiento humano permanente en la superficie de La Luna.

Así como tiene la misión de asegurar la presencia continúa del humano para realizar investigaciones científicas y probar tecnologías que servirán para misiones futuras a Marte.

Por lo que en SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre él.

¿Quién es Carlos García-Galán?

Carlos García-Galán es un ingeniero aeroespacial que está al frente del ambicioso proyecto de NASA para establecer una colonia humana permanente en la Luna.

Tiene más de 27 años de experiencia en vuelos espaciales tripulados, los que se traduce en más de dos décadas trabajando para la NASA.

Carlos García-Galán, ingeniero aeroespacial (Internet)

¿Qué edad tiene Carlos García-Galán?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Carlos García-Galán; sin embargo, se sabe que el nacido en Vélez-Málaga, España, tiene 51 años de edad.

¿Quién es la esposa de Carlos García-Galán?

Se desconoce esta información sobre Carlos García-Galán.

¿Qué signo zodiacal es Carlos García-Galán?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Carlos García-Galán y, por tanto, su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Carlos García-Galán?

Carlos García-Galán tiene dos hijos cuya identidad es desconocida.

¿Qué estudió Carlos García-Galán?

Carlos García-Galán tiene una licenciatura en Ciencias Espaciales y una ingeniería en Electrónica por el Instituto de Tecnología de Florida.

Carlos García-Galán, ingeniero aeroespacial (Captura de video / NASA)

¿En qué ha trabajado Carlos García-Galán?

De acuerdo con el currículum compartido por la NASA, antes de asumir la dirección de la Base Lunar, Carlos García-Galán se ha desempeñado en distintos cargos: