Este 31 de agosto se celebra a San Ramón Nonato, por lo que te dejamos la oración en la que puedes rezar para quedar embarazada hoy o cualquier día del año.

Y es que a San Ramón Nonato se le conoce como el patrono de las embarazadas y de las mujeres que buscan concebir.

La oración a San Ramón Nonato para quedar embarazada que puedes rezar este 31 de agosto o cualquier otro día del año

Como ya se reveló, este 31 de agosto es el santoral de San Ramón Nonato, el patrono de las mujeres embarazadas y de quienes buscan concebir, por lo que esta es la oración que puedes rezar para lograrlo:

Oración a San Ramón Nonato

San Ramón Nonato, te rogamos que intercedas ante nuestro Señor para que nos conceda el don de la fertilidad, anhelamos un hijo al cual cuidar y amar.

Intercede, te lo pedimos para que el don de la vida sea suscitado en las entrañas de nuestra familia por el poder del Espíritu.

Que se haga según la voluntad del Dios de la vida, y que la fertilidad, ya sea física o espiritual se manifieste esplendorosa para gloria del Señor.

Amén.

Oración para San Ramón Nonato, santo patrono de las embarazadas, hoy 31 de agosto (Museo Del Prado )

¿Por qué se celebra a San Ramón Nonato este 31 de agosto?

El 31 de agosto, de acuerdo con el calendario católico, es el santoral de San Ramón Nonato quien es considerado el patrono de las mujeres embarazadas y de quienes buscan concebir un hijo.

Se le reza a San Ramón Nonato para que interceda por un buen parto y el bienestar de los recién nacidos.

También es invocado para protección y librar a las personas de los chismes, la maldad y los falsos testimonios.

Se dice que San Ramón Nonato nació de forma milagrosa, pues fue extraído del vientre de su madre tras su muerte mediante una cesárea y de ahí surgió su apodo que significa “no nacido”.

También es considerado un mártir al ser sometido a torturas por los infieles, incluyendo la perforación de sus labios y la colocación de un candado para silenciarlo.