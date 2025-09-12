Con la llegada de Oasis a México para sus conciertos, muchos esperan que los hermanos Gallagher tenga su tradicional muñeco del Doctor Simi, incluso uno personalizado.

Curiosamente en redes sociales se hizo viral la foto de un supuesto muñeco oficial de Oasis del Doctor Simi, el cual supuestamente se puede adquirir en las farmacias.

¿El Doctor Simi lanzó muñecos de Oasis?

Lamentablemente para todos los fans de Oasis, los muñecos del Doctor Simi de la banda no son reales, se trata de una broma de redes sociales.

Los muñecos de Oasis del Doctor Simi presentan a los hermanos Gallagher con los atuendos que han estado utilizando en los conciertos de esta gira.

Doctor Simi de Oasis (Especial)

Supuestamente se venden en paquete, es decir, se te dan los dos muñecos por un precio de 301 pesos, por si alguien quería lanzarlos a los intérpretes.

Reiteramos, se trata de una broma, pues no se encuentran en el catálogo de los muñecos de la farmacia, ni en la tienda en línea ni en los locales físicos.

Aunque no dudamos que alguien tome inspiración para hacer unos muñecos del estilo; no obstante, fans están pidiendo que no avienten nada, pues se sabe que a Liam no le gustan estas prácticas.

Oasis, agrupación. (@OasisOfficial / Facebook)

No hay muñecos de Oasis, pero sí Doctor Simi de otras franquicias

Si te quedase con las ganas de un Doctor Simi de Oasis, puedes contentarte con alguno de otra franquicia, pues existen varios oficiales de diversas sagas.

Un ejemplo es el Doctor Simi de Superman, y el Doctor Simi Jedi, los cuales tienen la licencia oficial tanto de DC Comics, como de Star Wars.

Los cuales están muy bien hecho en realidad, el Jedi incluso trae su sable láser y parece que está inspirado en Obi-Wan Kenobi.

Debido a que ya hay muñecos oficiales del Doctor Simi de varias franquicias, muchos pensaban que los de Oasis sí eran reales.

Hay que señalar que nunca hubo información oficial que las Farmacias Similares buscaran la licencia de Oasis.