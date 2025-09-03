¿Cómo es el núcleo de Marte? Se reveló la naturaleza del centro del planeta gracias a la sonda Insight y a su sismógrafo.

Un nuevo reporte de este mes de septiembre, ha dado a conocer cómo es el núcleo de Marte; todo gracias a la sonda Insight y a su sismógrafo.

Esto reveló la sonda Insight de Marte y su núcleo

Tal y como se dijo, la NASA reveló que la sonda Insight y su sismógrafo, habían descubierto más sobre el núcleo de Marte.

Y es que lo que reveló esta investigación de la sonda Insight, es que Marte es mucho más parecido a la Tierra de lo que se creía, pues Marte tiene un núcleo interno sólido.

Núcleo de Marte (Nature)

Anteriormente se había registrado que el núcleo de Marte era parcialmente líquido; pero ahora, gracias a la sonda Insight y a científicos de China y Estados Unidos, se sabe que también cuenta con uno sólido.

De acuerdo a los datos otorgados por Insight y su sismógrafo, el núcleo sólido de Marte tiene un radio de unos 613 kilómetros.

Este estudio fue publicado este miércoles 3 de septiembre en la revista científica Nature , en donde se amplía la información sobre Marte y su naturaleza, la cual reveló ser más parecida a la de la Tierra.

Marte (Unsplash)

La investigación de Insight sobre el núcleo de Marte, duró 4 años

Se reveló a través de un estudio, que el núcleo de Marte no solo es líquido, sino también cuenta con una parte sólida.

El equipo de la Universidad de Ciencias y Tecnología de China , usó datos de Insight desde diciembre de 2018, y por cuatro años recopiló datos sobre las capas interiores de Marte.

Así como la actividad sísmica de Marte para conocer más a profundidad su núcleo, y es que es sabido que en planetas rocosos como este, un núcleo interno sólido tiene implicaciones en la composición y la evolución térmica del mismo y su historia magnética.

Marte (Unsplash)

Con información de EFE.