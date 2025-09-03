¿Cómo es el núcleo de Marte? Se reveló la naturaleza del centro del planeta gracias a la sonda Insight y a su sismógrafo.

Un nuevo reporte de este mes de septiembre, ha dado a conocer cómo es el núcleo de Marte; todo gracias a la sonda Insight y a su sismógrafo.

Esto reveló la sonda Insight de Marte y su núcleo

Tal y como se dijo, la NASA reveló que la sonda Insight y su sismógrafo, habían descubierto más sobre el núcleo de Marte.

Y es que lo que reveló esta investigación de la sonda Insight, es que Marte es mucho más parecido a la Tierra de lo que se creía, pues Marte tiene un núcleo interno sólido.

Núcleo de Marte
Núcleo de Marte (Nature)

Anteriormente se había registrado que el núcleo de Marte era parcialmente líquido; pero ahora, gracias a la sonda Insight y a científicos de China y Estados Unidos, se sabe que también cuenta con uno sólido.

De acuerdo a los datos otorgados por Insight y su sismógrafo, el núcleo sólido de Marte tiene un radio de unos 613 kilómetros.

Este estudio fue publicado este miércoles 3 de septiembre en la revista científica Nature, en donde se amplía la información sobre Marte y su naturaleza, la cual reveló ser más parecida a la de la Tierra.

Marte
Marte (Unsplash)

La investigación de Insight sobre el núcleo de Marte, duró 4 años

Se reveló a través de un estudio, que el núcleo de Marte no solo es líquido, sino también cuenta con una parte sólida.

El equipo de la Universidad de Ciencias y Tecnología de China, usó datos de Insight desde diciembre de 2018, y por cuatro años recopiló datos sobre las capas interiores de Marte.

Así como la actividad sísmica de Marte para conocer más a profundidad su núcleo, y es que es sabido que en planetas rocosos como este, un núcleo interno sólido tiene implicaciones en la composición y la evolución térmica del mismo y su historia magnética.

Marte
Marte (Unsplash)

Con información de EFE.