La NASA ha informado que la Tierra se está “oscureciendo” antes de lo imaginado, principalmente en el hemisferio norte del planeta.

Lo más interesante del estudio que publicó la NASA, es que el oscurecimiento de la Tierra se debe a la actividad humana de gran intensidad.

Planeta Tierra (Unsplash)

NASA indica que el oscurecimiento de la Tierra se debe a la contaminación

De acuerdo con el estudio de la NASA, publicado en la revista PNAS, la actividad humana provoca el oscurecimiento de la Tierra debido a la contaminación.

Es decir, de acuerdo con la NASA, la capa de contaminación que cubre varias partes del cielo de la Tierra, es lo que provoca que está se vuelva oscura.

Esto se da principalmente en el hemisferio norte, debido a que ahí se encuentran la mayoría de países industrializados como China, Estados Unidos y las naciones europeas.

Así, la densa nube de dióxido de carbono que se forma en el cielo hace que la luz del Sol sea reflejada en menor medida en el hemisferio norte, que en el hemisferio sur.

Esto significa que la radiación y luz solar son mayormente almacenadas en el norte, mientras en el sur estas transitan de manera libre.

Planeta Tierra (Unsplash)

¿Que significa que la Tierra se esté oscureciendo como indica la NASA?

Que el hemisferio norte de la Tierra sea más oscuro que el sur, implica que se ha roto la simetría terrestre, de acuerdo con la NASA.

En otras palabras, el planeta no recibe la misma cantidad de luz solar de manera uniforme que hace 24 años, lo que da como resultado cambios en el clima.

La parte más oscura de la Tierra, es decir el norte, poco a poco se está calentando más que la parte sur del planeta.

No es que el sur se esté enfriando, sino que el norte es más caliente que hace varios años, lo cual poco a poco está afectando al clima.

Dando como resultado fenómenos cada vez más impredecibles, así como cambios en las estaciones del año.