¿3I/ATLAS está impulsado por energía nuclear? De acuerdo con un astrofísico de Hardvard, asegura que el cometa es una prueba de inteligencia extraterrestre.

3I/ATLAS es el tercer objeto interestelar descubierto fuera del sistema solar y el cual ha sido identificado como un cometa; sin embargo, ahora un astrofísico de Harvard dice que es la prueba de inteligencia extraterrestre.

3I/ATLAS podría estar siendo propulsada por energía nuclear, según astrofísico de Harvard

Tras descubrirse al cometa 3I/ATLAS el cual se dirige hacia la Tierra, un astrofísico de Harvard, el profesor Avi Loeb, director del proyecto Galileo, cree que es parte de la inteligencia extraterrestre.

Pues ha asegurado que 3I/ATLAS se mueve mediante propulsión nuclear hacia nuestro sistema solar, siendo esta una nave y no un comenta como se ha declarado.

Y es que aseguró que 3I/ATLAS cuenta con características que sugieren que no es un cometa típico, contrario a las evaluación que ha hecho la NASA.

“Normalmente, en los cometas, se observa una cola cometaria que los arrastra desde atrás, impulsada por la radiación solar. Las partículas de polvo se desplazan hacia atrás, rezagadas respecto al objeto. En este caso, lo que estamos viendo es un brillo delante del objeto”. Avi Loeb, director del proyecto Galileo y astrofísico de Harvard

Especialmente la apariencia de 3I/ATLAS, el cual genera luz propia y lo que hace pensar a Loeb que esta fuente de luz es generada por energía nuclear en la superficie del objeto interestelar.

Fue el Telescopio Espacial Hubble quien fotografió esta luz en 3I/ATLAS el pasado 21 de julio que apareció como un área brillante al lado del objeto que mira hacia el sol.

“Esto indica que quizás fue diseñado por alguna inteligencia. No necesariamente [que lo dirigiera], sino que la trayectoria misma fue elegida para que este objeto pasara cerca de Marte, Venus y Júpiter. Solo digo que deberíamos observarlo. No parece un suceso fortuito”. Avi Loeb, director del proyecto Galileo y astrofísico de Harvard

3I/ATLAS (ATLAS/Universidad de Hawái/NASA)

La sugerencia de que 3I/ATLAS sea prueba de inteligencia extraterrestre, ha provocado debates

Un reconocido astrofísico de Harvard asegura que 3I/ATLAS podría ser no un cometa sino una nave impulsada por energía nuclear, revelando que sería una prueba de inteligencia extraterrestre.

Sin embargo, sus declaraciones han provocado todo un debate en la comunidad científica, pues el astrónomo de la Universidad de Oxford, Chris Lintott, aseguró que son “disparates”.

Pues añadió que las afirmaciones sobre inteligencia extraterrestre en 3I/ATLAS, son un “insulto al apasionante trabajo que se está realizando para comprender este objeto.

De momento, se espera que 3I/ATLAS continúe con su trayectoria inusual que lo llevará cerca de tres planetas del sistema solar:

Venus

Marte

Júpiter