La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, mejor conocida como la NASA ha dado a conocer un nuevo descubrimiento astronómico cerca del séptimo planeta del sistema solar Urano.

Lo que hace que nos preguntemos cuál es el número actual de lunas que orbitan el planeta, pues Urano tiene un nuevo satélite natural.

La NASA descubre nueva luna que orbita cerca de Urano

A través de un comunicado, la NASA informó el descubrimiento astronómico de una nueva luna que orbita cerca de Urano.

Dicha nueva luna cerca de Urano fue descubierta gracias al Telescopio Espacial James Webb bajo un equipo dirigido por el Southwest Research Institute (SwRI).

Luego de una observación con el Telescopio Espacial James Webb el pasado 2 de febrero de 2025.

“Este objeto fue visto en una serie de 10 imágenes de larga exposición de 40 minutos capturadas por la Cámara Infrarroja Cercana (NIRCam)”.

Con ello, según las estimaciones de los expertos en la NASA, esta nueva luna que orbita cerca de Urano tiene solo seis millas (10 kilómetros) de diámetro.

“Es una luna pequeña, pero un descubrimiento significativo, que es algo que ni siquiera la nave espacial Voyager 2 de la NASA no vio durante su sobrevuelo hace casi 40 años”.

¿Qué descubrió la NASA cerca de Urano? Este es el número actual de lunas que orbitan el planeta (NASA)

¿Cuál es el número actual de lunas que orbitan el planeta de Urano tras descubrimiento de la NASA?

Ante el descubrimiento de una nueva luna que orbita cerca de Urano por parte de la NASA; la curiosidad de cuántas lunas tiene el séptimo planeta del sistema solar se pone en tendencia.

Pues es que con el descubrimiento de esta nueva luna que orbita cerca de Urano, la organización estadounidense, NASA precisó que ahora el planeta cuenta con nada más ni menos que 29 satélites.

“Ningún otro planeta tiene tantas lunas internas tan pequeñas como Urano, y sus complejas interrelaciones con los anillos insinúan una historia caótica que difumina el límite entre un sistema de anillos y un sistema de lunas”.

Por ahora, esta nueva luna descubierta por la NASA, llevará el nombre de S/2025 U1, se espera que se una a la lista de las lunas de Urano bajo un nombre propio de algún personajes de Shakespeare y Alexander Pope como se acostumbra.