Te compartimos los eventos astronómicos de octubre 2025 en México. Una superluna, lluvias de estrellas y más se verán en el mes.
El cielo nocturno contará con varios eventos astronómicos durante el décimo mes del año.
- Superluna de Cosecha: 6-7 al octubre
- Lluvia de estrellas Dracónidas: 8-9 de octubre
- Conjunción planetaria Marte y Mercurio: 19 de octubre
- Luna nueva: 21 de octubre
- Lluvia de estrellas Oriónidas: 21 de octubre
- Luna en apogeo: 24 de octubre
Eventos astronómicos de octubre 2025 en México: Superluna de Cosecha
En la noche del 6 al 7 de octubre se presenciará la luna llena llamada superluna de Cosecha.
Dicha superluna es la primera de cuatro que habrá de forma consecutiva, donde el disco lunar se verá más gran y brillante de lo normal.
El nombre de la luna Cosecha hace alusión al momento de la cosecha de maíz, cebada y trigo.
En esta temporada, los agricultores aprovechaban la luz para extender sus jornadas de recolección previo a la llegada del invierno.
Eventos astronómicos de octubre 2025 en México: Lluvia de estrellas Dracónidas
Entre el 8 y 9 de octubre será la lluvia de estrellas Dracónidas en el cielo nocturno.
La visibilidad del fenómeno se verá reducida por la Luna menguante, por lo que se apreciarán pocos meteoros.
Eventos astronómicos de octubre 2025 en México: Conjunción planetaria Marte y Mercurio
El 19 de octubre está programada la conjunción planetaria de Marte y Mercurio.
La mejor forma de ver este evento astronómico en México será después de la puesta de Sol, no se requerirá de equipo especial para apreciarlo.
Eventos astronómicos de octubre 2025 en México: Luna nueva
La luna nueva, fase lunar en donde nuestro satélite natural se encuentra entre la Tierra y el Sol, se presentará el 21 de octubre.
Durante este fenómeno, la distancia geocéntrica de la luna será de 402 mil 332 kilómetros.
Eventos astronómicos de octubre 2025 en México: Lluvia de estrellas Oriónidas
El 21 de octubre también se verá la lluvia de estrellas Oriónidas, teniendo su pico máximo de visibilidad en ese día.
Se espera que la tasa máxima observable es de 15 meteoros por hora. El cometa que produce el fenómeno es el 1P/Halley.
Eventos astronómicos de octubre 2025 en México: Luna en apogeo
El calendarios de eventos astronómicos de octubre 2025 en México cierra el 24 de octubre con la luna en apogeo.
Eso significa que la luna estará en el punto más lejano con una distancia de 406 mil 435 kilómetros, lo que dejará apreciar su movimiento orbital.