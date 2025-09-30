Te compartimos los eventos astronómicos de octubre 2025 en México. Una superluna, lluvias de estrellas y más se verán en el mes.

El cielo nocturno contará con varios eventos astronómicos durante el décimo mes del año.

Superluna de Cosecha: 6-7 al octubre

Lluvia de estrellas Dracónidas: 8-9 de octubre

Conjunción planetaria Marte y Mercurio: 19 de octubre

Luna nueva: 21 de octubre

Lluvia de estrellas Oriónidas: 21 de octubre

Luna en apogeo: 24 de octubre

Eventos astronómicos de octubre 2025 en México: Superluna de Cosecha

En la noche del 6 al 7 de octubre se presenciará la luna llena llamada superluna de Cosecha.

Dicha superluna es la primera de cuatro que habrá de forma consecutiva, donde el disco lunar se verá más gran y brillante de lo normal.

El nombre de la luna Cosecha hace alusión al momento de la cosecha de maíz, cebada y trigo.

En esta temporada, los agricultores aprovechaban la luz para extender sus jornadas de recolección previo a la llegada del invierno.

Luna de Cosecha (NASA)

Eventos astronómicos de octubre 2025 en México: Lluvia de estrellas Dracónidas

Entre el 8 y 9 de octubre será la lluvia de estrellas Dracónidas en el cielo nocturno.

La visibilidad del fenómeno se verá reducida por la Luna menguante, por lo que se apreciarán pocos meteoros.

Lluvia de estrellas ( Austin Human / Unsplash )

Eventos astronómicos de octubre 2025 en México: Conjunción planetaria Marte y Mercurio

El 19 de octubre está programada la conjunción planetaria de Marte y Mercurio.

La mejor forma de ver este evento astronómico en México será después de la puesta de Sol, no se requerirá de equipo especial para apreciarlo.

Marte (Unsplash)

Eventos astronómicos de octubre 2025 en México: Luna nueva

La luna nueva, fase lunar en donde nuestro satélite natural se encuentra entre la Tierra y el Sol, se presentará el 21 de octubre.

Durante este fenómeno, la distancia geocéntrica de la luna será de 402 mil 332 kilómetros.

Luna Nueva (Unsplash)

Eventos astronómicos de octubre 2025 en México: Lluvia de estrellas Oriónidas

El 21 de octubre también se verá la lluvia de estrellas Oriónidas, teniendo su pico máximo de visibilidad en ese día.

Se espera que la tasa máxima observable es de 15 meteoros por hora. El cometa que produce el fenómeno es el 1P/Halley.

Lluvia de estrellas (Juskteez Vu / Unsplash )

Eventos astronómicos de octubre 2025 en México: Luna en apogeo

El calendarios de eventos astronómicos de octubre 2025 en México cierra el 24 de octubre con la luna en apogeo.

Eso significa que la luna estará en el punto más lejano con una distancia de 406 mil 435 kilómetros, lo que dejará apreciar su movimiento orbital.