Te compartimos los eventos astronómicos de septiembre 2025 en México; el equinoccio de otoño, Luna llena de Maíz y lluvia de meteoros se verán en el mes.

El cielo nocturno tiene reservados diversos eventos astronómicos para septiembre que no te puedes perder.

Calendario de eventos astronómicos de septiembre 2025 en México

Los eventos astronómicos de septiembre 2025 en México son estos:

Lluvia de meteoros Aurígidas: 1 de septiembre

Luna llena de Maíz: 7 de septiembre

Lluvia de meteoros Perseidas: 9 de septiembre

Luna Cuarto Menguante: 14 de septiembre

Luna Nueva: 21 de septiembre

Eclipse solar parcial: 21 de septiembre

Equinoccio de otoño: 22 de septiembre

Lluvia de meteoros Sextántidas diurnas: 27 de septiembre

Eventos astronómicos (Unsplash)

Eventos astronómicos de septiembre 2025 en México: Lluvia de meteoros Aurígidas

Los eventos astronómicos de septiembre 2025 arrancan con la lluvia de meteoros Aurígidas.

El pico máximo de visibilidad será el 1 de septiembre de 2025 con 6 meteoros por hora.

Lluvia de estrellas (Fernando Rodrigues / Unsplash)

Eventos astronómicos de septiembre 2025 en México: Luna llena de Maíz

El 7 de septiembre de 2025 se apreciará la luna llena llamada Luna de Maíz.

Su nombre se debe a que en esa época coincide con la cosecha de maíz y diversos cultivos.

Para ese día, además, ocurrirá un eclipse lunar total que provocará una Luna de Sangre, donde el disco lunar se verá de color rojo.

Cabe mencionar que el eclipse lunar total no se verá en México .

Luna de Sangre (Zoltan Tasi / Unsplash)

Eventos astronómicos de septiembre 2025 en México: Lluvia de meteoros Perseidas

La lluvia de meteoros Perseidas tendrá su pico de actividad el 9 de septiembre de 2025.

Se observarán un total de 5 meteoros por hora, su radiante estará en dirección de la constelación de Perseo.

Lluvia de estrellas ( Vincentiu Solomon / Unsplash)

Eventos astronómicos de septiembre 2025 en México: Luna Cuarto Menguante

El próximo 14 de septiembre de 2025 tendremos la Luna Cuarto Menguante con una distancia geocéntrica de 372 mil 077 kilómetros.

Durante este fase de la Luna, sólo se ve la mitad izquierda del disco lunar iluminada.

Luna en cuarto menguante (Unsplash)

Eventos astronómicos de septiembre 2025 en México: Luna Nueva

Dentro del calendario lunar está programada la Luna Nueva el 21 de septiembre de 2025.

La Luna Nueva es una fase en la que nuestro satélite no es visible desde la Tierra.

Luna Nueva (Unsplash)

Eventos astronómicos de septiembre 2025 en México: Eclipse solar parcial

También, el 21 de septiembre de 2025 ocurrirá un eclipse solar parcial, donde la Luna cubre una parte del Sol.

Sin embargo, este fenómeno no será visible en la República Mexicana .

Eclipse solar parcial (NASA/Ryan Hill)

Eventos astronómicos de septiembre 2025 en México: Equinoccio de otoño

El equinoccio de otoño está programado para el 22 de septiembre de 2025 a las 12:19 horas, tiempo del centro de México.

Con ello, se marca el inicio oficial del otoño en el hemisferio norte, concluyendo el 21 de diciembre.

Otoño (Unsplash)

Eventos astronómicos de septiembre 2025 en México: Lluvia de meteoros Sextántidas diurnas

El calendario de eventos astronómicos de septiembre 2025 cierra con la lluvia de meteoros Sexántidas diurnas el 27 de septiembre de 2025.

Dicho fenómeno tendrá su máxima actividad en ese día; la tasa observable será de 5 meteoros por hora, el mejor momento para disfrutar será el amanecer.