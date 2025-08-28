Te compartimos los eventos astronómicos de septiembre 2025 en México; el equinoccio de otoño, Luna llena de Maíz y lluvia de meteoros se verán en el mes.
El cielo nocturno tiene reservados diversos eventos astronómicos para septiembre que no te puedes perder.
Calendario de eventos astronómicos de septiembre 2025 en México
Los eventos astronómicos de septiembre 2025 en México son estos:
- Lluvia de meteoros Aurígidas: 1 de septiembre
- Luna llena de Maíz: 7 de septiembre
- Lluvia de meteoros Perseidas: 9 de septiembre
- Luna Cuarto Menguante: 14 de septiembre
- Luna Nueva: 21 de septiembre
- Eclipse solar parcial: 21 de septiembre
- Equinoccio de otoño: 22 de septiembre
- Lluvia de meteoros Sextántidas diurnas: 27 de septiembre
Eventos astronómicos de septiembre 2025 en México: Lluvia de meteoros Aurígidas
Los eventos astronómicos de septiembre 2025 arrancan con la lluvia de meteoros Aurígidas.
El pico máximo de visibilidad será el 1 de septiembre de 2025 con 6 meteoros por hora.
Eventos astronómicos de septiembre 2025 en México: Luna llena de Maíz
El 7 de septiembre de 2025 se apreciará la luna llena llamada Luna de Maíz.
Su nombre se debe a que en esa época coincide con la cosecha de maíz y diversos cultivos.
Para ese día, además, ocurrirá un eclipse lunar total que provocará una Luna de Sangre, donde el disco lunar se verá de color rojo.
Cabe mencionar que el eclipse lunar total no se verá en México.
Eventos astronómicos de septiembre 2025 en México: Lluvia de meteoros Perseidas
La lluvia de meteoros Perseidas tendrá su pico de actividad el 9 de septiembre de 2025.
Se observarán un total de 5 meteoros por hora, su radiante estará en dirección de la constelación de Perseo.
Eventos astronómicos de septiembre 2025 en México: Luna Cuarto Menguante
El próximo 14 de septiembre de 2025 tendremos la Luna Cuarto Menguante con una distancia geocéntrica de 372 mil 077 kilómetros.
Durante este fase de la Luna, sólo se ve la mitad izquierda del disco lunar iluminada.
Eventos astronómicos de septiembre 2025 en México: Luna Nueva
Dentro del calendario lunar está programada la Luna Nueva el 21 de septiembre de 2025.
La Luna Nueva es una fase en la que nuestro satélite no es visible desde la Tierra.
Eventos astronómicos de septiembre 2025 en México: Eclipse solar parcial
También, el 21 de septiembre de 2025 ocurrirá un eclipse solar parcial, donde la Luna cubre una parte del Sol.
Sin embargo, este fenómeno no será visible en la República Mexicana.
Eventos astronómicos de septiembre 2025 en México: Equinoccio de otoño
El equinoccio de otoño está programado para el 22 de septiembre de 2025 a las 12:19 horas, tiempo del centro de México.
Con ello, se marca el inicio oficial del otoño en el hemisferio norte, concluyendo el 21 de diciembre.
Eventos astronómicos de septiembre 2025 en México: Lluvia de meteoros Sextántidas diurnas
El calendario de eventos astronómicos de septiembre 2025 cierra con la lluvia de meteoros Sexántidas diurnas el 27 de septiembre de 2025.
Dicho fenómeno tendrá su máxima actividad en ese día; la tasa observable será de 5 meteoros por hora, el mejor momento para disfrutar será el amanecer.