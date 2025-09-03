Hoy 3 de septiembre se estrena Merlina temporada 2 parte 2, pero además se celebran las siguientes efemérides:

Día Mundial de la Higiene

Día Global de la Adquisición de Talento

Fiesta de San Gregorio Magno

Día del Rascacielos

Tal y como se dijo, este 3 de septiembre es el estreno de Merlina temporada 2 parte 2 en Netflix, es decir la continuación de esta nueva temporada.

Pero también este 3 de septiembre es el Día Mundial de la Higiene, la cual fue establecida por la Organización Mundial de la Salud.

Otra de las efemérides que se celebran este 3 de septiembre es el Día Global de la Adquisición de Talento desde el 2018, proclamada por KRT Marketing Agency y The Association for Talent Acquisition Professionals (ATAP).

Asimismo, en el calendario católico se celebra la fiesta de San Gregorio Magno quien fuera papa de la Iglesia y doctor.

Y finalmente este 3 de septiembre es el Día del Rascacielos, siendo una fecha para apreciar estas obras arquitectónicas.

Hoy 3 de septiembre se estrena Merlina temporada 2 parte 2

Este 3 de septiembre llega a Netflix Merlina temporada 2 parte 2, es decir la continuación de la serie que se estrenó el pasado mes de agosto.

Una de las novedades que podrán verse en Merlina temporada 2 parte 2, sin duda alguna es la participación de Lady Gaga como Rosaline Rotwood.

En la primera parte de Merlina como el personaje de Hunter Doohan, Tyler Galpin, avienta a la protagonista por una ventana, y termina gravemente herida en un hospital luchando por su vida.

Además, el tráiler de Merlina temporada 2 parte 2 revela el regreso de Gwendoline Christie como la ex directora Larissa Weems, quien ahora se convierte en la guía espiritual de Merlina.

El estreno de Merlina temporada 2 parte 2 llega este 3 de septiembre a la plataforma de Netflix en punto de las 1:00 am hora de México.

En total se liberarán los cuatro episodios finales de Merlina temporada 2 parte 2, del 5 al 8 para concluir esta temporada.

Cabe recordar que antes del estreno de la temporada 2 de Merlina, Netflix confirmó la renovación de la serie para una tercera temporada en julio de 2025.

Merlina temporada 2 parte 2 (Netflix / COURTESY OF NETFLIX)

Este 3 de septiembre es el Día Mundial de la Higiene

Además del estreno de Merlina temporada 2 parte 2, este 3 de septiembre es el Día Mundial de la Higiene.

El Día Mundial de la Higiene fue instaurado por la OMS en 2009, y tiene como objetivo concientizar sobre la importancia de la higiene en general.

Asimismo de su importancia entre los profesionales de la salud, pues es una manera de prevenir infecciones.

Día Mundial de la Higiene (Mélissa Jeanty / Unsplash)

El Día Global de la Adquisición de Talento es este 3 de septiembre

Otra de las efemérides que se celebran este 3 de septiembre, es el Día Global de la Adquisición de Talento.

El Día Global de la Adquisición de Talento fue proclamado en 2018, en donde se celebra la importancia de identificar, atraer y retener a los mejores talentos en todas las industrias y ámbitos.

El Día Global de la Adquisición de Talento reúne a profesionales de recursos humanos, líderes empresariales y expertos en reclutamiento, para crear estratégias para el reconocimiento y atracción de talento en sus diferentes áreas.

También es una forma de reconocer el trabajo del personal de quienes trabajan en estas áreas de reclutamiento.

Día Global de la Adquisición de Talento (Unsplash)

También este 3 de septiembre es la fiesta de San Gregorio Magno

Por otro lado, este 3 de septiembre es la fiesta o santoral de San Gregorio Magno también conocido como el Papa Gregorio I.

Él era un monje, místico y reformador, a quien se le atribuye la redefinición de la figura del papado en el siglo VI al proclamarse como “siervo de los siervos de Dios”.

A San Gregorio Magno se le reconoce como uno de los más humildes pese al poder que pudo haber tenido al ser el líder de la Iglesia Católica.

Se sabe que San Gregorio fue el sexagésimo cuarto Papa de la Iglesia católica y forma parte del grupo de los cuatro Padres de la Iglesia latina.

También se le cuenta entre los Doctores de la Iglesia y fue el primer monje que llegó a ocupar el puesto de papa, asumiendo el 3 de septiembre del 509.

Fiesta de San Gregorio Magno (Especial)

El Día del Rascacielos es este 3 de septiembre

Finalmente este 3 de septiembre es el Día del Rascacielos, una efeméride para apreciar las maravillas arquitectónicas de las grandes ciudades.

La fecha para celebrar esta efeméride se escogió para conmemorar el nacimiento de Louis Sullivan, arquitecto estadounidense considerado el “Padre de los Rascacielos”.

Se sabe que él fue quien diseñó el primer rascacielos en 1885, por lo que en el Día del Rascacielos, también se considera como una fecha de reconocimiento a la ingeniería, la arquitectura y la innovación.