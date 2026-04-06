Artemis II se acerca al lado oscuro de la Luna y pierde la señal de comunicación con el centro de la NASA.

En redes sociales, la NASA confirmó que la tripulación de Artemis II ha perdido de forma temporal la señal al acercarse al objetivo de su misión.

Se espera que la comunicación con la nave Orión de Artemis II pueda restablecerse en 40 minutos.

Confirman que Artemis II perdió señal con la Tierra al acercarse al lado oscuro de la Luna

La misión Artemis II se encuentra en un momento importante de su viaje a la Luna, ya que se adentró en la cara oculta del satélite.

De acuerdo con Leah Cheshier Mustachio de la NASA, la pérdida de la señal con nuestro planeta es una situación esperada.

“Este es un momento conmovedor, ya que es la primera vez en más de 50 años que tenemos seres humanos completamente incomunicados con cualquier otra persona en la Tierra. Sin importar la distancia o el aislamiento, podríamos comunicarnos con cualquier persona que viva en la Tierra, pero mientras la tripulación vuela detrás de la Luna, es simplemente imposible establecer contacto con ellos.” Leah Cheshier Mustachio, NASA

Esto se debe a que la superficie lunar bloquea las señales de radio de la Red de Espacio Profundo de la NASA en la Tierra.

La NASA explica que se han producido apagones similares al que experimenta Artemis II en las misiones Artemis I y Apollo.

While the Artemis II crew are experiencing their own personal solar eclipse, Mission Control will temporarily lose communications with the capsule. This is planned and expected. We anticipate regaining communications in about 30 minutes. pic.twitter.com/QjeORjlfZB — NASA (@NASA) April 6, 2026

¿Cuándo se restablecerá la comunicación en la Tierra con Artemis II? Esto prevé la NASA

La comunicación de la misión Artemis II con el centro de control de la NASA en Tierra será en aproximadamente 40 minutos.

Cuando la nave Orión emerja de detrás de la Luna, se podrá recuperar la señal y se restablecerá la comunicación en Tierra.

En redes, la NASA detalló que actualizará el momento en el que pueda tener contacto con la tripulación de Artemis II.