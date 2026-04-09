La misión Artemis II de la NASA se prepara para regresar a la Tierra tras su viaje de 10 días alrededor de la Luna.

“Es hora de volver a casa” Tripulación de Artemis II

El amerizaje de Artemis II está programado para el viernes 10 de abril a las 18:07 horas, tiempo del centro de México, en el océano Pacífico, a 96.56 kilómetros de la costa de California.

La cápsula Orión reducirá su velocidad de más de 40 mil km/h a 32 km/h mediante un sistema de 11 paracaídas.

Buzos de la marina de Estados Unidos y equipos de la NASA participarán en la extracción de los astronautas.

Así será el regreso de Artemis II a la Tierra

En redes, Liliana Villarreal, Directora de Aterrizaje y Recuperación de la NASA, explicó cómo será el regreso de Artemis II a la Tierra.

El amerizaje de Artemis II está programado para el 10 de abril en punto de las 6:07 de la tarde, tiempo del centro de México.

De acuerdo con Liliana Villareal el retorno de los astronautas de Artemis II será uno de los momentos más desafiantes de la misión.

Tripulantes de la misión Artemis II (NASA)

Artemis II realizará su amerizaje en el océano Pacífico, a 96.56 kilómetros de la costa de California.

Cuando la nave Orión entre a la atmósfera terrestre, la cápsula mantendrá a salvo a los tripulantes.

Esto mientras la velocidad disminuye, pasando de unos 40 mil 233.6 kilómetros por hora a tan solo 482.80 kilómetros por hora.

Al llegar a dicho punto, la nave desplegará su sistema de 11 paracaídas en secuencia para desacelerar la cápsula hasta conseguir una velocidad de 32.18 kilómetros por hora.

Artemis II: NASA (NASA 'X' @NASA)

NASA y buzos de la marina participarán en la extracción de astronautas de Artemis II en su regreso a la Tierra

Después del amerizaje de la misión Artemis II en la costa de California, comenzará la extracción de los astronautas.

Helicópteros, buzos de la marina estadounidense y el equipo de operaciones en aguas abiertas de la NASA acudirán a la cápsula.

Los buzos, explica Liliana Villareal, harán una evaluación para descartar que haya peligros presentes.

Orión será estabilizada antes de que los astronautas salgan de la cápsula espacial hacia el mar abierto donde los espera una balsa inflable llamada porche delantero.

Desde el porche delantero, los cuatro astronautas de Artemis II serán subidos a un helicóptero para trasladarlos a un buque.

Posteriormente, al llegar al buque serán llevados a una zona de cuidados médicos para su evaluación, y luego arribarían al Centro Espacial Johnson.

Todo dependerá del estado de salud que presenten los astronautas tras su viaje de 10 días a la Luna.