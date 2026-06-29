Si no sabes a qué hora ver la Luna de Fresa hoy 29 de junio, acá te damos el horario en México para que no te la pierdas el evento astronómico.

El cielo nocturno ofrecerá un bonito espectáculo con la primera Luna llena del verano 2026.

Horario en México para ver la Luna de Fresa hoy

El mejor horario para ver la Luna de Fresa este lunes 29 de junio es a las 7:26 p.m., tiempo del centro de México.

Si las condiciones climatológicas lo permiten, el evento astronómico será visible en todo el país hasta el martes 30 de junio.

Luna de Fresa (Unsplash)

La Luna de Fresa podrá apreciarse sin ningún tipo de equipo especializado como binoculares o telescopios.

Sin embargo, se recomienda a las personas que sigan el fenómeno lunar buscar un cielo despejado, alejado de la contaminación lumínica.

Además de llevar ropa cómoda y estar pendiente del clima, ya que la temporada de lluvias puede afectar el avistamiento.

¿Por qué se llama Luna de Fresa? Esto sabemos

La Luna llena de junio es tradicionalmente conocida como Luna de Fresa.

Su nombre no es porque nuestro satélite natura se tiña de color rosa o rojo.

Esto pese a que ciertos reflejos de la luz del Sol y la atmósfera harán en esta ocasión que tenga uno tono rojizo, incluso dorado o naranja.

En realidad, la terminación se debe a que las tribus nativas de América del Norte porque en junio es la época exacta de la cosecha de fresas al conseguir su madurez.

La Luna de llena de junio también es conocida en Europa como Luna de Miel o Luna de Hidromiel.