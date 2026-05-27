Conoce los eventos astronómicos de junio 2026 en México; el solsticio de verano, Luna de Fresa y más habrá en el mes.

El cielo nocturno contará con lo siguientes eventos astronómicos para el sexto mes del año:

Luna Cuarto Menguante: 8 de junio

Conjunción Venus - Júpiter: 9 de junio

Alineación Mercurio, Júpiter y Venus: 12 de junio

Luna Nueva: 15 de junio

Mercurio en su máxima elongación: 15 de junio

Luna Creciente: 21 de junio

Solsticio de verano: 21 junio

Lluvias de estrellas Bootidas: 27 de junio

Luna de Fresa: 29 de junio

Eventos astronómicos de junio 2026 en México: Luna Cuarto Menguante

Para el lunes 8 de junio, está programada la Luna Cuarto Menguante. Durante dicha fase, nuestro satélite aparece iluminado por la mitad.

Luna en cuarto menguante (Unsplash)

Eventos astronómicos de junio 2026 en México: Conjunción Venus - Júpiter

El martes 9 de junio se espera la conjunción entre Venus y Júpiter.

Durante este evento astronómico, Venus pasará por el norte de Júpiter, en dirección a la constelación de Géminis.

Venus (Zoltan Tasi / Unsplash)

Eventos astronómicos de junio 2026 en México: Alineación Mercurio, Júpiter y Venus

Mercurio, Júpiter y Venus se alinearán el próximo viernes 12 de junio.

El mejor momento para observar el fenómeno será después de la puesta de Sol.

Mercurio (NASA)

Eventos astronómicos de junio 2026 en México: Luna Nueva

La Luna Nueva ocurrirá el lunes 15 de junio. En esta fase, nuestro satélite está exactamente entre la Tierra y el Sol, por lo que su cara está a oscuras.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), la distancia geocéntrica de la Luna es de 366 mil 163 kilómetros.

Luna Nueva (Unsplash)

Eventos astronómicos de junio 2026 en México: Mercurio en su máxima elongación

Mercurio en su máxima elongación al este será también el 15 de junio.

El evento astronómico provoca que Mercurio alcance su mayor separación del Sol.

Mercurio (NASA)

Eventos astronómicos de junio 2026 en México: Luna Creciente

La Luna Creciente estará en el cielo nocturno del domingo 21 de junio.

El tamaño angular de la Luna será de 30,7 minutos de arco y su distancia geocéntrica de 388 mil 447 kilómetros.

Luna Creciente (@alegaeted / Instagram)

Eventos astronómicos de junio 2026 en México: Solsticio de verano

Como parte de los eventos astronómicos de junio 2026 que habrá en México, tenemos el solsticio de verano, con el que se marca el inicio de una nueva estación.

El INAOE apunta que el solsticio de verano será el 21 de junio a las 2:24 horas, tiempo de centro de México.

Verano (Unsplash)

Eventos astronómicos de junio 2026 en México: Lluvias de estrellas Bootidas

La lluvia de estrellas Bootidas arranca el 22 de junio, aunque su pico máximo de visibilidad será el día 27 durante el atardecer.

Se tiene previsto una tasa de entre de hasta 100 meteoros por hora. El responsable del evento astronómico es el cometa 7P/Pons-Winnecke.

Lluvia de estrellas ( Vincentiu Solomon / Unsplash)

Eventos astronómicos de junio 2026 en México: Luna de Fresa

Los eventos astronómicos de junio 2026 cierran con la Luna llena, conocida popularmente como Luna de Fresa el día 29.

La Luna de Fresa debe su nombre no a que el satélite se tiña de color rojo, sino a que coincidía con la época corta de recolección de fresas en Norteamérica.