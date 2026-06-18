Luego de más de 90 días de primavera, ya se acerca el solsticio de verano 2026 en México, siendo el momento en el que oficialmente inicia la temporada de medio año al darse el cambio de estación.

Es por ello que aquí te daremos todos los detalles del solsticio de verano, incluyendo el día y la hora exacta en que se dará el cambio de estación en México.

¿Cuándo es el solsticio de verano 2026 en México?

El solsticio de verano 2026 en México se dará el próximo domingo 21 de junio a las 2:24 a.m. de la madrugada, haciendo oficialmente el cambio de estación en el país.

Así, el cambio de estación marcado por el solsticio de verano 2026 se extenderá por 93 días hasta la llegada del equinoccio de otoño en septiembre de este mismo año.

Solsticio de verano (Lyle Hastie / Uns)

El verano en México está marcado también por la temporada de lluvias, siendo un tanto diferente a otras partes del mundo, donde se identifica como la última estación con un clima cálido.

En México más bien presenta temperaturas templadas y la presencia de grandes precipitaciones, siendo una especie de estación de transición al frío de la parte final del año.

El solsticio de verano 2026 en México es el día más largo del año

Algo interesante del solsticio de verano 2026 en México es que se trata también del día más largo del año en general.

Esto debido a que durante el solsticio de verano, el hemisferio norte de la Tierra hace su máxima inclinación hacía el Sol, provocando que el día sea más largo y la noche sea más corta.

Aunque debido a los horarios del mundo contemporáneo, pocas veces este ligero cambio es percibido por la población en general, quedando más como una curiosidad astronómica.

Posterior al solsticio, la Tierra volverá a tener días y noches con duraciones similares , hasta que se entremos al otoño-invierno, cuando las horas de luz natural se hacen más cortas en general.