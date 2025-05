“Mucho sufro para tener propicia la irritable familia de los poetas mientras voy escribiendo y captando, a fuer de mendigo, los sufragios del pueblo.” HORACIO

“La verdad es algo que todos creemos tener, pero ninguno sabe usar.” JULIO N BERNA

En qué momento pasamos de: “el presidente sabe todo lo que pasa en el país” (AMLO, antes de ser presidente) a “no tengo información” (Claudia Sheinbaum en diversas mañaneras). Podríamos decir que, como en el tango, Claudia Sheinbaum “fumando espera” a tener información que no la deje tan mal parada. Mientras tanto volverá Trump a decir algo en contra de México y ella y su equipo a mentir.

¿Dónde quedó Luis Estrada y “SPIN” para realizar en este sexenio el mismo ejercicio que hacían con López Obrador? Ese de detectar mentiras o medias verdades en los dichos de las autoridades. ¿Nos sorprendería que hay hoy muchos más mentirosos que antes? Si bien ahora no se utiliza la trillada frase: “yo tengo otros datos”, expresiones como estas son comunes en las mañaneras del pueblo: “no tengo información”, “desestimo esa información”, “no tengo reportes”, “¿tienes pruebas?”.

Qué difícil para alguien que se considera científica tener que decir o, aún peor, aceptar que no tiene en su poder información al respecto de determinado asunto. O que la que tiene, pero mejor sería no tenerla y que, por lo mismo, no la comparte.

El colmo de todo esto es que coincide con el cierre del INAI (Instituto Nacional de Acceso a la Información). Y aunque se dice que esa función ahora estará a cargo de la Secretaría Anticorrupción, han desaparecido la posibilidad real de que los ciudadanos sepamos la verdad detrás de lo que hace o deja de hacer la autoridad.

Pero regresando a temas inmediatos y más mundanos, en la mañanera de ayer hubieron suficientes mentiras para partir y repartir con descaro e impunidad. Centrémonos en dos:

(1) La 4t lo pinta de colores, pero el hecho es que le retiraron la visa estadounidense a Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California. Así, la titular de esa entidad del país no nos sirve de nada. Pero hay más. La falta de información por parte del gobierno federal grita la falta de confianza que tiene en este momento el gobierno estadounidense con el nuestro.

No, no es la primera vez, ya sabemos que cuando fue la extracción de “El mayo” Zambada en el sexenio pasado, el gobierno de la 4t nunca supo ni obtuvo respuesta estadounidense de cómo o por qué había sucedido el operativo.

La presidenta Sheinbaum dijo: “no sé por qué le retiraron la visa”… “fue por un motivo personal”. Por fin, ¿sabe o no sabe? Y además, ¿de verdad alguien del gobierno estadounidense se meterá en camisa de once varas por ‘un motivo personal‘?

En el mismo asunto, la gobernadora de Baja California sostiene que ni ella ni su esposo tienen cuentas bancarias en Estados Unidos. Sí, en estricto sentido (dirían los abogados) ya NO tiene, pero porque ¡ya se las cancelaron! Tanto Bank of America como Wells Fargo informaron a la gobernadora que se le devolvía su dinerito y que cerrarían sus cuentas porque tenían serias dudas del origen lícito de los recursos ahí depositados.

Vamos un poco más lejos; ¿qué le conviene más a Claudia Sheinbaum?, ¿desconocer el motivo por el cual le quitaron la visa a la gobernadora de Baja California o saber el porqué y fingir que no sabe? En todo caso, cargar con las broncas de sus colegas de partido no reditúa…

(2) Culpar a Estados Unidos de la plaga del gusano barrenador no solo es poco preciso, es una mentira completa pues traslada las decisiones de López Obrador de octubre de 2022 a nuestros vecinos. No se olvide: el gusano barrenador se encontraba erradicado de nuestro país desde 1990, pero en el 2022 López Obrador cerró la fábrica de las moscas estériles, la cuales son magníficas para terminar con este mal. Él —nadie más— mandó cerrarla, pero ahora resulta que es culpa de Estados Unidos. Si no fuera tan grave la situación, el comentario oficial llevaría a la risa.

Hay otras muchas mentiras, una así, de risa. Como el ‘chocolate del Bienestar‘; “sí tiene azúcar, pero bien poquita”. Obviamente cuando se compara con otros chocolates, resulta que hay bastantes que tienen menos azúcar que el oficial. O “la gasolina no ha subido”. O “López Obrador nos endeudó, pero solo poquito” (un incremento en la deuda ¡del 70%!). O los laboratorios de fentanilo evidenciados por el NYT no son reales. O la operación de la megafarmacia en Huehuetoca funciona y ayuda a que no exista el desabasto. Esta mentira, además de ser una falsedad, es una vileza hacia todos los mexicanos que requieren medicinas. O negar que el rancho en Jalisco haya servido para la cremación de cuerpos y decir que “solo” era una academia del delito.

Curiosas conferencias de prensa en las que se olvida el precepto cuatroteísta de “no mentir” y se trastoca por un “no tengo información”, aun cuando la mañanera se supone es para informar.

¿Cuántas mentiras caben en una sola mañanera?, ¿cuántas más tenemos que aguantar?

Giro de la Perinola

Sheinbaum, antes, se le veía calmada; cada vez es más frecuente notarla irritada e incluso enojada. Si bien se agradece que muestre sus emociones, tal parece que sucede cuando debe mentir para cubrirle las espaldas a López Obrador.

En la mañanera del martes 13 de mayo, el secretario de salud, David Kershenobich Stalnikowitz dio el siguiente dato: el motivo de hacer esta presentación es que el cáncer infantil es la primera causa de mortalidad en niños de 5 a 14 años de edad. Con ese dato, ¿por qué el sexenio pasado se dejó a los infantes enfermos sin medicinas?, quien decidió dejarles sin medicinas, cometió un crimen de lesa humanidad.