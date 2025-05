La presidenta Claudia Sheinbaum compartió que no existe ningún congelamiento de cuentas de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, a quien le revocaron la visa de Estados Unidos.

Desde la conferencia mañanera del 13 de mayo, Claudia Sheinbaum resaltó que no hay hasta el momento no existe mayor información sobre el caso además de la dada por la embajada de Estados Unidos en México y la misma gobernadora.

Asimismo, resaltó que “no podemos seguir informando” hasta que su gobierno sea informado por el de Estado Unidos sobre las razones para quitar la visa a una gobernadora fronteriza en funciones.

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró desde su conferencia mañanera que, a pesar de lo que se ha publicado en diversos medios, no hay ningún congelamiento de cuentas de la gobernadora Marina del Pilar Ávila.

Claudia Sheinbaum resaltó que tuvo una comunicación con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila ante el hecho del retiro de su visa de Estados Unidos, quien le confirmó que “no tiene cuentas en el extranjero”.

Por ello, reiteró que no exististe ningún congelamiento de cuentas, según la misma información dada por la gobernadora.

“Si quiero aclarar porque ayer algunos medios difundieron que había un congelamiento de cuentas. Hablamos con la gobernadora y la gobernadora nos dijo que no tiene cuentas en el extranjero”

Por otra parte, la presidenta compartió que la Embajada de Estados Unidos en México solo explicó que el retiro de la visa a Marina del Pilas Ávila y Carlos Torres se debió a “un asunto privado y personal”.

“Que era un asunto privado, un asunto personal, así lo informó la embajada de Estados Unidos en México y no hemos recibido mayor información. Entonces no podemos segur informando hasta no tener mayor información”

Claudia Sheinbaum