Marina del Pilar niega tener cuentas en Estados Unidos: así lo explicó

Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, negó tener cuentas en Estados Unidos y salió a explicar los rumores en torno a la revocación de su visa.

El domingo 11 de mayo, la gobernadora dio a conocer que tanto su visa como la de su esposo Carlos Torres, fueron revocadas por el gobierno de Estados Unidos.

Ante los rumores por esta medida consular en contra de Marina del Pilar y su esposo, quien es coordinador de proyectos estratégicos de Baja California, la presidenta Claudia Sheinbaum salió a respaldarla y dijo que solicitaría la información sobre el caso.

Entre los rumores que surgieron fue que Marina del Pilar tenía cuentas en Estados Unidos, las cuales habrían sido canceladas; situación que ya salió a desmentir.

La gobernadora de Baja California salió a explicar los rumores, y a través de una publicación en X, negó tener cuentas en Estados Unidos o en algún otro banco extranjero.

“No me fueron canceladas cuentas en Estados Unidos simplemente porque no existen. No tengo ninguna cuenta bancaria en el extranjero”.

Marina del Pilar