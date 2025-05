El periodista Gustavo Macalpin se burló con muy poca gracia de Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, luego de que compartiera que su visa de Estados Unidos fue revocada.

Fue a través de sus redes sociales en donde Gustavo Macalpin compartió un video a manera de burla, en el que “cortaría” su visa en supuesto apoyo a Marina del Pilar Ávila.

Y es que la gobernadora comunicó que el pasado 10 de mayo de 2025 Estados Unidos le notificó a ella y a su esposo, el funcionario Carlos Torres, que revocarían sus visas para poder ingresar a este país.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que solicitará más información del caso a Estados Unidos, pues dijo desconocer los motivos por los que dicho gobierno tomó esta decisión contra ambos funcionarios de Baja California.

Gustavo Macalpin intenta burlarse de Marina del Pilar Ávila y su visa revocada, pero su chiste no tuvo gracia

Gustavo Macalpin utilizó sus redes sociales para intentar burlarse de la situación que atraviesa Marina del Pilar Ávila y su visa revocada.

Según el motivo del video, Gustavo Macalpin exhortaba a todos los habitantes de Baja California a que, “en solidaridad” con la gobernadora, cortaran sus visas de Estados Unidos.

De manera personal el periodista aseguró que “tomó la decisión de cortar su visa”, pues si Marina del Pilar Ávila ya no podía entrar más a Estados Unidos él tampoco quería hacerlo.

Todo esto mientras en el video tiene en las manos una supuesta visa, así como unas tijeras en color rojo, con las cuales amaga hasta en repetidas ocasiones con cortar el documento.

Gustavo Macalpin continuó con su monologo, señalando que todos los bajacalifornianos deberían “estar unidos” en señal de respaldo a Marina del Pilar Ávila.

Según dijo en su presentación no veía necesario ir a tiendas como Walmart, Ross, Jack in the box, pues era preferible quedarse en Baja California.

Sin embargo, y tras el tercer supuesto intento por cortar su visa, Gustavo Macalpin indicó que todo lo dicho en su video era falso, bromeando con que tras finalizar su grabación cruzaría a Estados Unidos para ir por una hamburguesa.

Marina del Pilar Ávila: Claudia Sheinbaum pedirá información a Estados Unidos por revocación de visa

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que pedirá al gobierno de Estados Unidos información sobre la revocación de visas de Marina del Pilar y de su esposo, Carlos Torres.

Y es que la presidenta de México no quiso pronunciarse respecto al caso, pues aseguró que desea contar con toda la información para poder realizar algún pronunciamiento al respecto.

Claudia Sheinbaum subrayó que no tuvo una notificación previa sobre este caso, y aseguró se enteró de la situación por el comunicado emitido por Marina del Pilar Ávila.

“No tenemos ninguna notificación del gobierno de los Estados Unidos, ayer lo supimos por el comunicado que emitió la propia gobernadora y vamos a esperar a recibir toda la información. Las causas no, hasta ahora se va a solicitar la información para saber cuales son las causas de por qué se retiraron estas visas, entonces no nos adelantemos, vamos a esperar la información y no, no fuimos notificados”. Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum insistió que debe haber colaboración con Estados Unidos y que este gobierno debe notificar a México sobre alguna situación en particular en este caso.