En Washington, los documentos de “estrategia” no suelen ser literatura: son manuales de presión. La National Drug Control Strategy 2026 no es la excepción. En un solo texto, la Casa Blanca mezcla lenguaje de guerra (“relentless offense”), herramientas de contraterrorismo, sanciones financieras y cooperación condicionada. Su mensaje es claro: para Estados Unidos, el fentanilo y las redes que lo producen ya no son solo un problema criminal, sino un asunto de seguridad nacional.

Lo delicado —y lo que México no puede minimizar— es lo que ocurre cuando ese marco se convierte en política exterior: México aparece como territorio clave de origen y tránsito y, por tanto, como socio obligado… o como un gobierno insuficientemente comprometido susceptible de presión. Trump ya elevó el tono al afirmar que, si México “no hace el trabajo”, lo hará Estados Unidos.

Qué anunció realmente EU

El documento oficial muestra una estructura muy clara:

1. Cárteles como terroristas

La estrategia presume la designación de cárteles como Foreign Terrorist Organizations (FTO), lo que permite utilizar herramientas legales típicas de contraterrorismo, incluidas las de material support o apoyo material.

Para México esto es mucho más que retórica: significa que EU buscará encuadrar ciertas conductas como apoyo a una organización terrorista aunque el hecho original sea narcotráfico y protección institucional. El ejemplo más visible hoy es el caso Rocha Moya.

2. El fentanilo como amenaza estratégica

El documento insiste en tratar el fentanilo como una amenaza equivalente a un arma de destrucción masiva (Weapon of Mass Destruction), elevando la urgencia política y operativa del tema.

3. Facilitadores bajo la mira

No solo van contra traficantes. También anuncian consecuencias para empresas, ejecutivos y facilitadores que, “knowingly or through willful blindness”, ayuden con químicos, logística o insumos.

Ese punto impacta directamente a bancos, navieras, paquetería, logística, comercio exterior y cadenas de suministro donde México participa todos los días.

4. Cooperación condicionada

La estrategia habla de cooperación con México, pero condicionada a “resultados tangibles”: arrestos, procesos y extradiciones de líderes criminales.

La cooperación deja de ser una mesa diplomática y se convierte en un checklist de cumplimiento.

¿Por qué ahora pueden ir más lejos contra políticos mexicanos?

Lo distinto no es que EU quiera más decomisos o más detenciones. Eso ocurre desde hace décadas. Lo nuevo es el tipo de “guerra” que plantea: investigaciones de gran escala (enterprise investigations) con inteligencia, finanzas, extradición y sanciones integradas.

En ese modelo, los funcionarios que protegen redes criminales dejan de ser daño colateral y se convierten en objetivo.

¿Cómo?

• Acusaciones federales por conspiración y facilitación cuando exista conexión con EU.

• Sanciones financieras de OFAC y FinCEN que pueden operar incluso sin sentencia penal.

• Casos construidos bajo la lógica de material support vinculada a organizaciones FTO.

Esa última figura es la clave: convierte protección institucional o facilitación en un expediente de seguridad nacional, algo políticamente mucho más agresivo.

Además, el fiscal general interino Todd Blanche ya advirtió que podrían venir más acusaciones contra políticos mexicanos.

El efecto diplomático

Si el enfoque estadounidense es “resultados medibles”, el costo para México de responder únicamente con discursos aumenta.

La presión no ocurre solo en cancillería: ocurre en visas, reputación internacional, nearshoring, T-MEC, banca corresponsal y cadenas logísticas.

La estrategia además insiste en “hold countries accountable”. Traducido: si Washington percibe falta de resultados, aumentarán las medidas unilaterales, desde sanciones hasta restricciones migratorias y condicionamientos de cooperación.

Y esa escalada ya empezó a insinuarse públicamente.

Lo que México debe hacer

Primero, responder con una ruta jurídica y no solo con indignación política.

Si EU acusa, México debe exigir evidencia formal, pero también abrir investigaciones nacionales reales. No hay mejor defensa de la soberanía que un Estado capaz de investigar y sancionar.

Segundo, elevar el estándar de cooperación. Ya no basta el decomiso mediático; el foco estará en redes financieras, precursores químicos, aduanas, protección institucional y corrupción.

Tercero, fortalecer la trazabilidad logística y financiera. El propio documento insiste en supply chain integrity y due diligence. Si México no fortalece controles en puertos, aduanas y sistema financiero, otros lo harán desde afuera mediante sanciones y listas.

Cerrando

Hay una línea delgada —y peligrosa— entre cooperación internacional y presión extraterritorial.

Si México no responde con instituciones y resultados, la agenda terminará dictándose desde Washington: primero con sanciones, luego con condicionamientos y después bajo narrativas de seguridad nacional.

Pero también existe un límite para Estados Unidos: convertir unilateralmente la etiqueta FTO en sustituto del debido proceso mexicano erosiona la confianza bilateral.

La salida no está en el choque de discursos, sino en cooperación con reglas, evidencia y capacidad institucional real.

Porque en 2026 el dilema ya no es si habrá presión sobre México. La verdadera pregunta es si el Estado mexicano responderá con instituciones… o con improvisación.