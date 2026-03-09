La línea aérea de bajo costo Volaris , al mando de Enrique Beltranena, lanzó un comunicado reconociendo “el liderazgo y la contribución de las mujeres que impulsan a la aerolínea”, esto en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Porque no se debemos olvidar que conmemoramos este día por todas aquellas mujeres que en pleno siglo XIX, levantaron la voz exigiendo mejoras laborales. Y ahora, en el siglo XXI, todavía hay grandes rezagos en cuanto a derechos laborales se refiere, por eso, el movimiento debe estar más vivo que nunca.

Sobre todo, porque las mujeres dentro de la industria aérea han sido un pilar fundamental. A nivel mundial, las primeras personas en ser sobrecargos fueron mujeres enfermeras. En México la profesión de sobrecargo originalmente la desempeño un hombre, Salvador Hernández “Farina”, y las mujeres se fueron incorporando poco tiempo después.

Nuestro país ha sido pionero en tener mujeres piloto, que han surcado los cielos e inspirado a nuevas generaciones, haciéndoles saber que pueden volar. Por eso es importante que las empresas impulsen la entrada de mujeres en su fuerza laboral.

A partir del 2021 y hasta 2025, Volaris incrementó en un 87% la participación de la fuerza femenina, sobre todo en áreas donde generalmente están subrepresentadas, como es el caso pilotos y áreas de mantenimiento de aviones.

Poco a poco ha ido cambiando la percepción en estas dos profesiones, que suelen ser más atractivas para los hombres, cada vez hay más mujeres que buscan tanto pilotear una aeronave, como arreglar un motor, desafiando los estereotipos de género. En ese sentido considero vital el impulso que se les dé y se anime a más jóvenes a sumarse a la industria aérea en puestos que no son los típicos.

Por tal motivo, Volaris está operando un programa de becas, para la formación de mujeres aviadoras, que se sumen a ser las comandantes en los aviones, gracias al otorgamiento de más de 30 becas, a través de la iniciativa “Volando Juntas”, que sirve como plataforma para impulsar, tanto el desarrollo profesional, como el liderazgo de las mujeres dentro de la línea aérea.

Así lo expresa Volaris en su comunicado:

“En el marco del Día Internacional de la Mujer, Volaris reconoce la aportación fundamental de las mujeres que forman parte de su operación diaria, desde las cabinas de vuelo y los hangares, hasta las áreas estratégicas y directivas. Su talento, desempeño y liderazgo han sido clave para construir la aerolínea que hoy conecta a millones de personas dentro y fuera de México”.

Y aquí hago un paréntesis, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés), desde hace varios años llevó a cabo una campaña llamada 25by2025, cuyos objetivos eran el conseguir que para el año pasado (2025) la representación femenina fuera del 25% -como mínimo- y aumentar en cargos donde la presencia de las mujeres suele ser baja.

Con el anuncio que hace Volaris respecto a incluir a más mujeres en distintos puestos de trabajo, podemos decir que están cumpliendo con la meta trazada por la IATA, pues en la actualidad Volaris cuenta con 73 mujeres pilotos; dentro de área de mantenimiento la aerolínea tiene empleadas a 118 mujeres, y además su plantilla de “Embajadoras” está conformada por un 46%, lo cual es un verdadero logro.

Durante los últimos años, Volaris ha impulsado programas y distintas iniciativas para que las mujeres se desarrollen profesionalmente dentro de la línea aérea, sobre todo en áreas técnicas y operativas, además de cargos de liderazgo.

Destacándose por su programa de becas que impulsa a las mujeres jóvenes a formarse como futuras pilotos de aviación , Volaris tiene planeado -y esperamos que lo puedan lograr- cerrar 2026 con 100 mujeres piloto y contar cada vez más con la presencia de la fuerza femenina dentro de la cabina de vuelo de sus aeronaves.

Esto complementado con el convenio signado con la escuela de vuelo IFLY, que tiene su sede en Mérida y además es extensivo para las hijas de los colaboradores de Volaris, así como también lo es para las propias embajadoras, que deseen estudiar la carrera de piloto aviador, la cual tiene una duración de 18 meses, en los cuales siguen en sus cargos de trabajo, pero apoyados por la empresa a cumplir sus sueños.

Su programa “Volando Juntas” está pensado para apoyar e impulsar el desarrollo profesional y personal de sus trabajadoras en todas las áreas de la aerolínea, a través de capacitaciones y acompañamiento, así como con espacios para el diálogo, con la finalidad que las empleadas de Volaris, sin importar qué trabajo desempeñen, cuenten con las herramientas necesarias para potenciar la toma de decisiones, liderazgo y crecimiento integral.

Otro dato para destacar del comunicado es que Volaris reconocerá a 13 de sus mujeres piloto, por haber alcanzado las 5 mil, 10 mil y 15 horas de vuelo. Y me explico, dentro de la industria aérea, cada que llegan a cierto número de horas, se les reconoce a los aviadores por lograr esos “hitos” personales, y se le premia.

Por lo tanto, este lunes 9 de marzo, los directivos de Volaris darán sendos reconocimientos a estas pilotos por “su contribución en el desarrollo de la aviación mexicana”.

De verdad que suena fácil, pero no crean que las horas de vuelo son algo que simple y sencillamente se pueda “inflar”. Tienen que cotejar con las bitácoras tanto de los aviones como la personal, y el dato es certificado por la Agencia Federal de Aviación Civil. No es nada sencillo, porque sé y me ha tocado ver, cómo cuidan y registran sus horas de vuelo.

La directora de compensación y desarrollo organizacional de Volaris, Lucrecia Elizabeth Monsalvo Verazas, declaró: “Las mujeres de Volaris han demostrado, una y otra vez, que el talento no tiene género. Lo que observamos todos los días son logros, resultados, disciplina y liderazgo. Nuestro compromiso es seguir generando las condiciones para que ese crecimiento profesional continúe, sin etiquetas y sin cuotas, únicamente con base en mérito y oportunidad”

No solo el personal de vuelo, como pilotos, o el área de mantenimiento han visto la llegada de más mujeres; también en los cargos ejecutivos registran un aumento. Ahí el porcentaje de inclusión -a partir de 2021 y hasta 2025-, es del 58% en puestos de liderazgo y de toma de decisiones estratégicas.