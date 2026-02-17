El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, anunció la incorporación de cinco nuevas rutas nacionales e internacionales operadas por Volaris, fortaleciendo la infraestructura de transporte aéreo del estado y su proyección económica.

Las nuevas rutas conectarán a la capital potosina con Monterrey, Guadalajara, Puebla, Puerto Vallarta y Chicago, ampliando significativamente las opciones de movilidad tanto para viajeros de negocios como para el turismo internacional.

San Luis Potosí se consolida como nodo estratégico

Durante el evento de presentación, en el Centro de Negocios Potosí, el gobernador señaló que el estado atraviesa una etapa de expansión económica, respaldada por la captación superior a 8 mil 500 millones de dólares de inversión extranjera.

Ricardo Gallardo Cardona presenta expansión aérea histórica (cortesía)

Asimismo, señaló que la apertura de estas rutas responde a la creciente demanda del mercado y posiciona al estado como un hub aéreo competitivo en la región del Bajío y el norte del país.

El vicepresidente de Sostenibilidad y Desarrollo Corporativo de Volaris, Dionisio Arturo Pérez, destacó que San Luis Potosí se ha consolidado como uno de los principales polos industriales del país, lo que lo convierte en un mercado natural para ampliar la conectividad aérea.

Ricardo Gallardo Cardona presenta expansión aérea histórica (cortesía)

Además, señaló que estas nuevas rutas favorecerán la atracción de inversión, el crecimiento turístico y el fortalecimiento de la competitividad regional.

Con esta expansión, San Luis Potosí refuerza su papel como plataforma logística y destino estratégico para el desarrollo empresarial, industrial y turístico en México.