La Selección Mexicana se enfrentó a Islandia en un partido amistoso que contó con varios jugadores de Chivas, mismos que anotaron la mayoría de los goles de la victoria y para su regreso, el dueño del club, Amaury Vergara, les pagó un avión privado para su regreso.

El avión privado fue enviado por el dueño de Chivas, Amaury Vergara junto a elementos de seguridad del club para que los futbolistas ya durmieran en sus casas.

Chivas ya prepara la Jornada 8 de la Liga MX con seleccionados

Las Chivas no planeaban disputar la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX sin los seleccionados que estuvieron presentes en el juego México vs Islandia, por lo que el dueño Amaury Vergara pagó un avión privado para regresar de inmediato a los seleccionados rojiblancos que jugaron ante Islandia.

Por lo que desde este jueves 26 de febrero, los jugadores ya estuvieron bajo las órdenes del DT de Chivas, Gabriel Milito, con la intención de que no se desgastaran más físicamente.

La aeronave arribó a Querétaro durante el duelo y en el aeropuerto esperó a los jugadores para volverlos con bien.

Amaury Vergara costeó avión privado para que jugadores de Chivas regresaran a Guadalajara. (captura)

¿Contra quién jugará Chivas en la Jornada 8 de la Liga MX?

Toluca vs Chivas se enfrentarán en la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX. La cita es el sábado 28 de febrero a las 17 horas por Canal 7, TUDN, Fox One y ViX.