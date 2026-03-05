La ACI World, es una asociación comercial de aeropuertos, y es tan grande que se denominan ellos mismos la “voz de los aeropuertos del mundo”. Cuentan con el Consejo Internacional de Aeropuertos de América Latina y el Caribe (ACI-LAC, por sus siglas en inglés), quienes acaban de publicar los resultados sobre el tráfico aéreo en 2025, y nos interesa conocer la información, pues México forma parte de esta asociación.

Publicaron resultados preliminares, y lo que arrojan hasta el momento es que la región de Latinoamérica y el Caribe -ya de manera oficial- tuvo un crecimiento del 5%, si lo comparamos con 2024. Esto deja claro que el mercado ha demostrado su capacidad de resiliencia, a pesar de las políticas erráticas de Donald Trump contra esta región, ya sea a través del incremento de la carga impositiva o el bloqueo de vuelos a su territorio.

América Latina y el Caribe han sabido cómo surfear estas peligrosas olas y crecer a pesar de ellas. Eso sí, en Argentina las políticas de Javier Milei, un claro fan de Trump, su crecimiento ha sido “relativo”, como bien lo señala la ACI-LAC.

Sin embargo, quien se llevó las palmas fue Brasil, y aquí podemos observar que los datos coinciden con los informes de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), acerca de que el país carioca es quien más pasajeros ha transportado.

Durante el 2025 transportó a 234.8 millones de pasajeros, que se traduce en un crecimiento promedio del 9.1%; el mayor incremento se registró en sus vuelos internacionales, con un aumento del 14%, lo cual significa que transportaron más de 3.5 millones de pasajeros en 2025, si comparamos las cifras con 2024.

En la región del Caribe, el país que más se destacó fue República Dominicana, con un liderazgo impresionante, pues creció un 4.6%; esto significa en términos reales más de 19.4 millones de pasajeros que en 2025. También dentro de esta región destaca Curazao con un incremento del 17% y curiosamente Jamaica, tuvo un decrecimiento del -7.9%, que se le puede adjudicar al huracán Melissa que afectó las operaciones aeroportuarias, y por ende a la actividad turística.

Para el director general de ACI-LAC, Rafael Echevarne: “El crecimiento del 5% registrado en 2025 confirma la solidez de la aviación en América Latina y el Caribe, incluso frente a un escenario global desafiante […] Al mismo tiempo, Brasil reafirmó su posición como el mayor mercado de la región, con resultados por encima del promedio y una fuerte expansión internacional, demostrando el papel central que desempeña en la conectividad latinoamericana”.

Es importante el fortalecimiento de la actividad en la región, por tal motivo la Organización de Turismo del Caribe (CTO, por sus siglas en inglés) y la ACI-LAC han firmado un “Memorando de Entendimiento”, en el marco de la Cumbre de Conectividad Aérea de la CTO, celebrada en Bermudas el pasado 24 de febrero.

En el evento estuvieron presentes Dona Regis-Prosper, por parte de CTO, y el Dr. Rafael Echevarne, director general de ACI-LAC. Ambos firmaron este memorando en un marco colaborativo, con la finalidad de avanzar en la conectividad de la región del Caribe, además de acercar tanto a la industria del turismo, como a la aérea.

A través de un comunicado informaron que: “El memorando de entendimiento establece un marco no vinculante para una amplia cooperación centrada en mejorar el acceso aéreo, desarrollar capacidad institucional y humana, y apoyar el crecimiento del turismo sostenible , resiliente e inclusivo en todos los Estados miembros de la CTO y en toda la región del Caribe”.

Para Dona Regis-Prosper de CTO, esta alianza significa “…la comprensión compartida de que el futuro del turismo caribeño depende de una colaboración más sólida entre la aviación y los actores clave del destino […] Al colaborar estrechamente con ACI-LAC, estamos creando nuevas oportunidades para fortalecer la conectividad aérea, mejorar nuestra red regional de aviación y garantizar que el Caribe se mantenga competitivo, accesible y resiliente en un panorama turístico global en rápida evolución”.

Para ACI-LAC esta firma de memorando confirma que: “La conectividad aérea es fundamental para el desarrollo del Caribe, conectando nuestras islas entre sí y con el mundo, y fortalece la colaboración entre aeropuertos y autoridades turísticas, permitiendo enfoques más coordinados para la planificación, el diálogo sobre políticas y el desarrollo de capacidades en apoyo del crecimiento sostenible y la resiliencia regional”.

En los hechos, con esta firma se impulsan el diálogo sobre políticas, la investigación colaborativa y la promoción de temas importantes como la sostenibilidad dentro de la industria aérea y turística, así como la competitividad en la región del Caribe y la relevancia de la resiliencia para salir avante de los posibles desafíos que se lleguen a presentar.

Esto de la mano de programas, capacitación, educación, foros, conferencias y cumbres que se realicen en conjunto, para el intercambio de conocimiento, así como para desarrollar políticas estratégicas comunes que impacten en la conectividad aérea y en el crecimiento del turismo y la aviación.

Este memorando tendrá una vigencia de tres años, para iniciar, pero se busca que sea útil como una plataforma para continuar con una colaboración e implementación de iniciativas que mejoren la conectividad, además de impulsar la competitividad con los destinos que se tienen en el área del Caribe.

Tanto la industria del turismo como la aeroportuaria trabajan juntos y de la mano, por ello se requiere que la industria aeroportuaria brinde una infraestructura eficiente. Los aeropuertos son esas puertas de entrada que ayudan a incrementar o desplomar el tráfico de pasajeros, por eso al fortalecer los lazos entre ACI-LAC y el CTO, se trabaja en dar una mejor impresión a los pasajeros.

Para CTO una de sus estrategias es promocionar los destinos de forma coordinada con los aeropuertos de la región, con un lema que los aglutine: “Un Mar, Una Voz, Un Caribe”. Y tal y como lo señalan en su comunicado, el significado de esta alianza es que tanto los aeropuertos como el personal turístico cuenten con las mismas herramientas.

Y añade un elemento super importante: no nada más hay que observar el tema de la capacidad que se tiene para ser resiliente, y reinventarse las veces que sean necesarias, no nada más es imperante el tema de la competitividad en la región, sino que la sostenibilidad es un pilar fundamental, y se requiere de un turismo sostenible, y de una aviación que sea resiliente.

Muchas veces he visto que “especialistas” y opinadores dejan a un lado este pilar fundamental: la sostenibilidad dentro del turismo; cada vez más se tiene que ponderar cuánta gente es capaz de recibir un destino, sin afectarlo de modo negativo. En la actualidad ya no se trata de viajar de forma irresponsable, hoy en día se busca que tanto la aviación como el turismo sean responsables, y con acciones coordinadas impulsen el combate al cambio climático.

En resumen, se necesita de todos los actores, que estén dispuestos a reinventarse, pero sin afectar -en la medida de lo posible- al medio ambiente, ni a los destinos que quieren promocionar en el Caribe.