Arranque de la campaña #VivaMéxico

El miércoles pasado, en el hangar de VivaAerobus , aerolínea comanda Juan Carlos Zuazua, arrancó la campaña #VivaMéxico en coordinación con la Federación Mexicana de Futbol, en el marco de la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026 y con Warner Music México.

Y déjenme platicarles lo vivido, porque desde que te subes al avión comienza la experiencia “inmersiva”. Con la finalidad de que los usuarios nos sumerjamos totalmente en la fiesta futbolera, escucharemos una voz icónica dentro del fútbol: la del locutor Enrique “El Perro” Bermúdez.

Además de darte la bienvenida al avión, también te avisa sobre las medidas de seguridad, utilizando términos muy típicos cómo “sacarte la tarjeta roja” en caso de ignorar las indicaciones del personal de cabina de vuelo.

Este audio estará en todos los aviones de Viva, y forma parte de la campaña que también incluye un comercial para invitarnos a gritar ¡#Viva México!

Y no se quedan solamente en eso, también crearon una canción con la colaboración de Molotov, MC Davo y EMJAY, quienes a su vez representan las tres ciudades que serán sedes mundialistas: México, Monterrey y Guadalajara respectivamente, esto fue posible gracias al trabajo de Warner Music México.

Durante el evento de presentación, el hangar tuvo como ciclorama el nuevo avión de Viva, un hermoso A320, que huele a nuevo, y que lleva en el empenaje la imagen de varios jugadores de fútbol, y todo el avión está “vestido” con la campaña, en los asientos y en los compartimentos superiores (kits) para el equipaje.

Se trata del avión que se suma a la flota de Viva, para transportar a todos los “aficionados que vivirán la intensidad del futbol”, en la justa mundialista. Para el CEO de Viva Juan Carlos Zuazua esto es:

“…un evento histórico para nuestro país, y como la aerolínea oficial de la Selección Nacional de México, nos llena de orgullo ser parte de este momento así. Estamos listos para volar a la Selección y a la afición, llevando la pasión y el espíritu de Viva a cada rincón del país, transportando a millones de viajeros durante el verano. Este es un compromiso con el fútbol, con nuestra gente y con nuestra misión de ser la aerolínea más divertida de las Américas.

Nos emociona profundamente que México reciba por tercera vez esta Copa, y estamos honrados de acompañar a la Selección Nacional de México, a todos los mexicanos y a todos nuestros pasajeros en este viaje inolvidable”.

Arranque de la campaña #VivaMéxico (Especial)

Sé que a mucha gente este evento deportivo les pasa de noche, pero allende lo deportivo, quiero hablar de todas las fuentes de empleo que genera este suceso, y sobre todo lo importante que se vuelve para los trabajadores que dependen de la aviación y el turismo; son sectores para los que estos eventos son fundamentales.

Porque no nos quedemos con la superficie, veamos más allá y no dejemos a un lado que tan solo la aviación aporta al país cerca del 3.7% del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual deja claro que la industria aérea es fundamental para el desarrollo del país, y que en ella hay una gran clase trabajadora que impulsa su crecimiento.

El evento en el hangar estuvo lleno de emotividad, y dejó en el imaginario colectivo un sentimiento de hermandad, porque todos nos sentimos muy orgullosos al gritar “Viva México”, que a todos nos nace del corazón sin importar preferencias, electorales, sexuales, posición social.

Ahí se contó con la participación del CEO de Viva, Juan Carlos Zuazua; el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Mikel Arriola; Tomás Rodríguez quien es el pPresidente de Warner Music México y Música Mexicana; también estuvieron otras personalidades del mundo del fútbol como Osvaldo Sánchez, y de la farándula, como el rapero mexicano MC Davo. La conducción del evento estuvo a cargo de Walfred Castro, director de comunicación de Viva.

El portero Oswaldo Sánchez, dijo “Se avecina un momento esencial en la historia del deporte en México, en donde será muy importante demostrar nuestra pasión por el futbol y ganas de triunfar. Hoy más que nunca es el momento de ponerse la verde, reunirse con familia y amigos, sentir la emoción del futbol y gritar Juntos Viva México”.

Al final se logró generar un ambiente festivo, pues además del personal de distintas áreas de Viva, participaron invitados especiales que contagiaron incluso a quienes fuimos a cubrir el evento, y pudimos registrar la energía y alegría que se sentía. Y es que, aunque suene trillado, “el fútbol nos une”.

Seas o no apasionado del balonpié, siempre que juega México, nos gusta escuchar el himno nacional, y emocionarnos con que ahora sí “pasaremos al quinto partido”.

El fenómeno es más evidente en los que son de mi generación, que hemos vivido un mundial en tierras mexicanas. Para algunos este será su tercera Copa Mundial. En mi caso, México 86, me tocó viviendo en Guadalajara, y pude ver la emoción mundialista en la cara de la gente. Somos el único país que ha sido sede en tres mundiales.

El vicepresidente comercial de Viva, Roberto Valdéz expresó “Estamos listos para sorprender a nuestros pasajeros con dinámicas y premios que reconozcan su pasión.

Como la aerolínea de la diversión, nos estamos preparando para que volar con Viva durante este gran evento sea inolvidable para todos nuestros pasajeros.

Queremos crear experiencias memorables que acompañen un momento histórico para México, que por tercera ocasión será sede del evento deportivo más importante del mundo”.

México 70 dónde se coronó Brasil con Pelé. México 86 siendo Argentina quien levantó la Copa gracias a “la mano de Dios” del gran Diego Armando Maradona. En esta ocasión, que además de Estados Unidos y Canadá, se llevará el mundial en nuestro país, estaremos al pendiente para ver quién se corona campeón.

En fin, está campaña de #VivaMéxico nos invita a vivir el sueño mundialista. Y como siempre, Viva siendo la aerolínea oficial de la Selección Mexicana.