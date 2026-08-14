La aerolínea que comanda Enrique Beltranena repite el logro, y se mantiene dentro de las 10 líneas aéreas más puntuales de América Latina. Gracias a la compañía de datos e inteligencia para la aviación Cirium Aviation Analytics sabemos qué lugar ocupó Volaris en el mes de julio.

Es importante que sepan que estas mediciones se hacen mes con mes, y cada año se entrega un reconocimiento. A mitad del camino, Volaris ha logrado colarse al Top 10 de las líneas aéreas más puntuales de la región latinoamericana, y eso debe reconocerse.

Porque detrás hay un trabajo que las más de las veces el pasajero ni siquiera ve o percibe. Se requiere de un gran esfuerzo con muchísima gente involucrada; de entrada, contar con el equipo a tiempo para poder realizar los vuelos, y que en cada tramo (así es como en la aviación se le llama a cada vuelo), llegue a su destino a tiempo y salga de igual forma conforme a itinerario.

Para eso se requiere que mecánicos, oficiales de operaciones, tráfico, trabajadores generales, tripulantes de vuelo y pilotos, se coordinen de tal forma que todo salga “a pedir de boca”, en este caso: a tiempo.

Dejemos claro, la operación de Volaris consta de 252 rutas, y realiza en promedio 612 operaciones diarias, así que ocupar la octava posición de dicho ranking es un verdadero triunfo.

Durante el mes de julio Volaris operó casi 19 mil vuelos, registrando un porcentaje de puntualidad del 79.68%. Recordemos que en junio estuvo en el noveno puesto, así es que en tan solo un mes avanzó un lugar en dicho ranking.

Las 252 rutas de Volaris se dividen en una oferta de 96 vuelos en territorio nacional y 156 rutas internacionales. En otra columna hablamos de los nuevos vuelos que vendrán por parte de esta aerolínea de bajo costo para la temporada invernal, operando en 77 terminales aéreas de forma global, de los cuales 46 aeropuertos son nacionales y el resto, 31 en los distintos países a los que vuela.

Durante julio Volaris transportó 3.3 millones de pasajeros, registrando un incremento del 19.8%, si lo comparamos con el mismo mes, pero del año pasado. Dejando claro que se está fortaleciendo en cuanto a su crecimiento, a la conectividad que ofrece y como ellos mismos se refieren “han contribuido a ampliar la conectividad de México y a acercar el transporte aéreo a millones de personas que antes no tenían acceso a este medio de transporte”.

Finalmente, esa es la vocación de la aviación de bajo costo, que cuando viaja la gente no vea a la aviación como algo que solo la élite -o los “millonarios”- pueden usar, también lo puede hacer la clase trabajadora, porque ahora en el mercado hay varias opciones, y cada uno elige con quién volar.

A esta aerolínea le ha servido, tanto la forma de operar sus rutas, como los horarios, los destinos y la comodidad de distribuirlas en diferentes aeropuertos, porque no todo mundo vive en el eje Roma-Condesa-Del Valle-Polanco de la Ciudad de México.

Pongo un ejemplo real: mi hermana vive en Querétaro, y cada que va a visitar a mi sobrino que vive en Estados Unidos, tiene que venir al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en camión, para poder tomar un vuelo; esto es, más de 4 horas en camión para después abordar un vuelo a Estados Unidos.

Qué mejor que poder hacerlo desde el Aeropuerto Internacional de Querétaro, sin tener que pasar por la Ciudad de México. Y así como mi hermana, hay mucha gente con una situación similar en todo el país.

Por eso cuando Volaris abre las opciones de salir desde otros aeropuertos, además de ampliar la oferta, también busca que quien viaja en camión, mejor lo haga en avión, ahorrándose horas de carretera y optimizando tiempos, para que comparta esas horas de vida con su familia, o haciendo negocios, o simplemente haciendo turismo.

Volaris compartió a través de un comunicado:

“Mantenerse en el Top 10 de puntualidad reitera el compromiso permanente de Volaris con la excelencia operacional y la eficiencia, atributos que se traducen en una experiencia de viaje confiable y de alta calidad para millones de clientes”.

Y quiero repetir: esto no sería posible sin todo el engranaje que conforman los trabajadores de la aerolínea, quienes hoy hacen posible que Volaris esté dentro del Top 10 de aerolíneas más puntuales de América Latina. Solo resta felicitarlos a todos, porque sabemos de sobra del esfuerzo que hay; pueden sentirse orgullosos de este gran logro.