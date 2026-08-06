AICM inicia segunda etapa de modernización integral que concluirá en 2027

A partir de agosto, el AICM dará inicio a la segunda fase de su modernización integral, la cual no afectará las operaciones del aeropuerto y está prevista para concluir en 2027. Los trabajos incluirán:

Terminal 1:

Ampliación de salas de espera

Construcción de un pasillo de separación de flujos de pasajeros en el área nacional

Terminal 2:

Actualización del sistema de aire acondicionado

Ampliación del estacionamiento vertical

Renivelación de rampas vehiculares

AICM comunicado (AICM)

AICM operará con normalidad durante modernización que concluirá en 2027

El comunicado oficial, el AICM también detalló que tanto en la Terminal 1 como en la Terminal 2 se tiene contemplado lo siguiente como parte de la segunda etapa de modernización integral:

Modernización de sistemas de pararrayos

Actualización de sistemas contra incendios

Instalación de nuevos equipos de seguridad para revisión de equipaje (tomógrafos)

Equipos adicionales para validación de documentos en puntos de inspección de pasajeros

El AICM detalló que en esta nueva fase no se suspenderán las operaciones de aterrizajes ni despegues de aeronaves, procurando reducir al máximo las posibles afectaciones para las y los viajeros.

Obras AICM (AICM)

AICM terminará obras pendientes tras el Mundial 2026

Desde hace semanas, el Grupo Aeroportuario Marina había anunciado que las obras en el AICM seguirían una vez terminado el Mundial 2026, con la meta de recibir a más pasajeros, mejorar la experiencia y mantener altos estándares.

Informó que continuarán los trabajos en diversas áreas operativas y en los edificios terminales que, por sus características, no fueron interrumpidos y concluirán en 2027.